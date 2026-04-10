EQS-News: METLEN Energy & Metals PLC / Schlagwort(e): Jahresergebnis

METLEN Energy & Metals: Geschäftsergebnisse 2025



10.04.2026 / 06:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ATHEN, Griechenland und LONDON, 10. April 2026 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals PLC ( LSE Listing: MTLN, RIC: MTLN.L, Bloomberg: MTLN.LN | Athen Listing: MTLN, RIC: MTLNr.AT, Bloomberg: MTLN.GA, ADR: MYTHY US) gibt heute die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekannt.

Der Umsatz stieg auf 7.107 Millionen Euro , was einem Anstieg von 25 % gegenüber den 5.683 Millionen Euro im Jahr 2024 entspricht und die starke Wachstumsdynamik von METLEN widerspiegelt.

auf , was einem Anstieg von 25 % gegenüber den 5.683 Millionen Euro im Jahr 2024 entspricht und die starke Wachstumsdynamik von METLEN widerspiegelt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 753 Millionen Euro , verglichen mit 1.080 Millionen Euro im Jahr 2024, was in erster Linie auf die Auswirkungen der Verluste im Teilbereich M Power Projects (MPP) zurückzuführen ist (der nun zum Geschäftsbereich Erneuerbare Energien, Speicherung und Energiewende – MRES ET – gehört)

belief sich auf , verglichen mit 1.080 Millionen Euro im Jahr 2024, was in erster Linie auf die Auswirkungen der Verluste im Teilbereich M Power Projects (MPP) zurückzuführen ist (der nun zum Geschäftsbereich Erneuerbare Energien, Speicherung und Energiewende – MRES ET – gehört) Der Jahresüberschuss nach Abzug der Minderheitsanteile belief sich auf 314 Millionen Euro , verglichen mit 615 Millionen Euro im Jahr 2024, wobei das Ergebnis je Aktie (Earnings per Share, EPS) bei 2,20 Euro lag, gegenüber 4,46 Euro im Vorjahr.

, verglichen mit 615 Millionen Euro im Jahr 2024, wobei das lag, gegenüber 4,46 Euro im Vorjahr. Vorgeschlagene Dividende von 1,00 Euro pro Aktie

Im August 2025 wurde METLEN an der London Stock Exchange zum Handel zugelassen und anschließend in den FTSE 100 sowie den MSCI UK Index aufgenommen. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, der das nachhaltige Wachstum, das starke Vertrauen der Anleger und die gestärkte Präsenz auf den internationalen Kapitalmärkten unterstreicht.

Evangelos Mytilineos, Vorstandsvorsitzender, äußerte sich zu den Finanzergebnissen wie folgt:

„Das Jahr 2025 war geprägt von geopolitischer Unsicherheit, Handelsspannungen und Volatilität auf den globalen Energie- und Metallmärkten.

Für METLEN war 2025 ein historisches Jahr, da das Unternehmen an der London Stock Exchange notiert und anschließend in den FTSE 100 sowie den MSCI UK Index aufgenommen wurde. Dies markierte den Beginn eines neuen Kapitels, das sich auf Wachstum, internationale Expansion und einen verbesserten Zugang zu den globalen Kapitalmärkten konzentriert. Darauf folgte eine neue Unternehmensumgestaltung – die dritte in weniger als einem Jahrzehnt –, die die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Geschäfts widerspiegelte.

Trotz dieses herausfordernden und sich ständig verändernden Geschäftsumfelds sowie des Drucks innerhalb des MPP-Teilsektors erzielte METLEN in allen Kernsektoren eine starke Performance.

Die strategischen Investitionen, die wir auf unserem Capital Markets Day (CMD) im April 2025 vorgestellt haben, verlaufen planmäßig. Neben unseren etablierten Aktivitäten stärken wir unser Wachstumsprofil durch neue strategische Säulen weiter, darunter kritische Metalle – wie Gallium –, Kreislaufmetallurgie und den Ausbau unseres Verteidigungsgeschäfts. All dies dürfte die Synergien zwischen unseren Geschäftsbereichen stärken und die Erreichung unserer mittelfristigen strategischen und finanziellen Ziele unterstützen.

METLEN agiert in einem dynamischen globalen Umfeld, in dem geopolitische Entwicklungen und Marktvolatilität die Unternehmensleistung beeinflussen können. Phasen erhöhter Unsicherheit, einschließlich potenzieller Konflikte in wichtigen Energieproduktionsregionen wie dem Persischen Golf, führen in der Regel zu einer erhöhten Volatilität an den Energie- und Rohstoffmärkten, was sowohl Risiken als auch Aufwärtspotenzial für gut geführte Unternehmen mit sich bringt. Das diversifizierte Portfolio, das disziplinierte Risikomanagement-Rahmenwerk und die aktiven Hedging-Strategien von METLEN sind darauf ausgelegt, Abwärtsrisiken zu mindern und es METLEN gleichzeitig zu ermöglichen, von günstigen Marktbedingungen zu profitieren. In solchen Phasen können höhere Rohstoffpreise und verbesserte Handelsbedingungen das Umsatzwachstum sowohl im Energie- als auch im Metallsektor stützen."

WICHTIGSTE FINANZKENNZAHLEN

Beträge in Mio. EUR 2025 2024 Δ % Umsatz 7.107 5.683 25 % EBITDA1 753 1.080 -30 % EATam1,2 314 615 -49 % EPS 2,20 4,46 -51 % Margen (%)



Δ(bps) EBITDA 10,6 % 19,0 % -843 EATam 4,3 % 10,8 % -640

1. Nicht-GAAP-Kennzahlen/Alternative Leistungskennzahlen (Alternative Performance Measures, APM)

2. Gewinn nach Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter

Der Umsatz belief sich im Jahr 2025 auf 7.107 Millionen Euro, was einem Anstieg von 25 % gegenüber den 5.683 Millionen Euro im Jahr 2024 entspricht. Dies ist in erster Linie auf die Rekordleistung des Sektors M Renewables sowie auf eine mehr als doppelte Steigerung des Umsatzes im Sektor Infrastruktur und Konzessionen zurückzuführen.

Das EBITDA ging um 30 % auf 753 Millionen Euro zurück, verglichen mit 1.080 Millionen Euro im Jahr 2024, trotz der starken Entwicklung des Kerngeschäfts, das weiterhin eine robuste Wachstumsdynamik aufweist. Der Rückgang des EBITDA spiegelt die bereits erwähnten Verluste im Zusammenhang mit der Projektdurchführung wider, die hauptsächlich auf das Protos-Projekt in Großbritannien zurückzuführen sind, bei dem es zu Kostenüberschreitungen und Terminverzögerungen kam.

METLEN hat eine umfassende Überprüfung aller MPP-Projekte durchgeführt und Verluste aufgrund bisheriger Kostenüberschreitungen sowie prognostizierter Kostenüberschreitungen und potenzieller Ansprüche, die sich künftig aus den vertraglichen Verpflichtungen von METLEN ergeben könnten, verbucht.

Im Einklang mit seiner bisherigen Praxis, die Interessen der Aktionäre zu wahren, hat METLEN im Jahr 2025 die unwiderrufliche teilweise Monetarisierung einer Rechtsforderung in Höhe von 130 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. METLEN verfügt über eine Reihe ähnlicher Rechtsansprüche, die sich aus dem normalen Geschäftsbetrieb ergeben, und kann einen Teil dieser Ansprüche monetarisieren, während das Wertsteigerungspotenzial bei endgültiger Klärung erhalten bleibt. Gewinne aus dem Verkauf solcher Forderungen werden unter Sonstige betriebliche Erträge ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung erheblicher unerwarteter Projektverluste und der teilweisen Verwertung von Forderungen hätte das EBITDA von METLEN 1 Milliarde Euro überschritten.

M Renewables, Storage and Energy Transition Platform (M RES ET) verzeichnete aufgrund der bereits erwähnten MPP-bedingten Verluste einen Rentabilitätsrückgang von ca. 78 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Bereich Erneuerbare Energien (in Griechenland und international) setzte seinen starken Wachstumskurs fort, wobei die Rentabilität im Vergleich zum Vorjahr um rund 45 % stieg (nach einem ähnlichen Anstieg im Jahr 2024 gegenüber 2023). Es wird erwartet, dass sich dieses nachhaltige Wachstum fortsetzen wird, gestützt durch ein kapitaleffizientes, eigenfinanziertes Geschäftsmodell und ein geografisch diversifiziertes Portfolio, die zusammen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber traditionelleren Betreibern im Bereich der erneuerbaren Energien bieten.

Die voll integrierte Energieversorgungsgesellschaft (bestehend aus Stromerzeugung sowie Strom- und Erdgasversorgung) erzielte erneut ein solides Ergebnis, das weitgehend dem des Jahres 2024 entsprach, und festigte damit ihre Position als führender integrierter Energieversorger in Griechenland. METLEN hat seine Präsenz sowohl im Bereich der Stromerzeugung als auch in der Stromversorgung weiter ausgebaut. Zum Jahresende lag der Marktanteil von METLEN bei der Stromversorgung in Griechenland bei über 21 %, während die Stromerzeugung des Unternehmens etwa 19 % der gesamten griechischen Stromproduktion ausmachte und dabei von den strategischen Vorteilen der vertikalen Integration im Energiesektor profitierte. Der Anstieg des Marktanteils im Versorgungsbereich wurde durch wettbewerbsfähige Preise gestützt, die auf dem Betrieb des effizientesten Wärmekraftwerksparks Griechenlands beruhten, wobei die Geschäftsmargen durchgehend über 20 % gehalten werden konnten.

Die Rentabilität des Sektors Metals wurde durch höhere Stromkosten beeinträchtigt, die die Gewinnspannen drückten. METLEN stellt auf einen umweltfreundlicheren und zunehmend kostengünstigeren Strommix um, der sowohl durch die eigene Erzeugung erneuerbarer Energien als auch durch die von Drittanbietern gestützt wird, wodurch die Kostenstruktur weiter verbessert wird. Es wird erwartet, dass der steigende Anteil erneuerbarer Energien am Strommix von METLEN zu strukturell niedrigeren und stabileren Kosten führen und damit die Anfälligkeit gegenüber Schwankungen der Energiepreise erheblich verringern wird. Diese Leistung wird durch die strategischen Synergien zwischen den Geschäftsbereichen Energie und Metalle von METLEN noch weiter gesteigert. Insbesondere fungiert das Aluminiumwerk als „virtuelle Batterie" und nutzt dabei Phasen niedriger Strompreise, die durch ein Überangebot auf dem Markt bedingt sind. Diese operativen und strategischen Vorteile machen METLEN zu einem der wettbewerbsfähigsten Aluminiumproduzenten weltweit, trotz der anhaltend hohen Energiekosten in Europa und der damit verbundenen Herausforderungen in der Produktion.

Die Sparte Infrastruktur und Konzessionen verzeichnete eine Verdopplung des EBITDA auf 100 Millionen Euro, gegenüber 50 Millionen Euro im Jahr 2024, was auf eine starke Projektumsetzung und eine verstärkte Geschäftstätigkeit zurückzuführen ist. Der Auftragsbestand an bereits unter Vertrag genommenen und kurz vor der Vergabe stehenden Projekten beläuft sich auf fast 2 Milliarden Euro, was eine klare Übersicht über die künftigen Umsätze bietet. Die Aussichten für den griechischen Bausektor bleiben äußerst günstig, gestützt durch die starke Dynamik bei öffentlichen und privaten Infrastrukturprojekten sowie bei Konzessionsvorhaben.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.

Ausblick

Es wird erwartet, dass METLEN seine im CMD dargelegten mittelfristigen Ziele im April 2025 erreichen wird. Weitere Erläuterungen zu den Finanzergebnissen, den Aussichten, der Geschäftsentwicklung und der Strategie von METLEN wird die Unternehmensleitung von METLEN im Rahmen der für Donnerstag, den 4. September 2026, um 9:00 am BST geplanten Telefonkonferenz geben.

Für die „Präsentation der Finanzergebnisse 2025" klicken Sie bitte hier.

Informationen zu METLEN:

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) ist ein internationales Industrie- und Energieunternehmen, das eine führende Position in der Metall- und Energiebranche einnimmt und dessen Schwerpunkt auf nachhaltigem Wachstum und der Kreislaufwirtschaft liegt. METLEN hat sich sowohl auf europäischer als auch auf globaler Ebene als Maßstab für wettbewerbsfähige „grüne" Metallurgie etabliert und betreibt die einzige vollständig integrierte Produktionsanlage für Bauxit, Aluminiumoxid und Primäraluminium in der Europäischen Union, die über eigene Hafenanlagen verfügt. Im Energiesektor bietet METLEN integrierte Energielösungen an, die die Umsetzung von Projekten zur thermischen und erneuerbaren Stromerzeugung, die Stromverteilung und den Stromhandel sowie Investitionen in die Netzinfrastruktur, Batteriespeicher und andere grüne Technologien umfassen. METLEN ist auf fünf Kontinenten und in mehr als 40 Ländern tätig, beschäftigt weltweit über 8.500 Mitarbeiter und setzt in allen seinen Geschäftsbereichen ein vollständig synergetisches Modell um.

METLEN Finanzielle Höhepunkte

METLEN ist an der London Stock Exchange notiert und zusätzlich an der Athens Stock Exchange gelistet; das Unternehmen ist im FTSE 100 Index vertreten. Im Jahr 2025 erzielte METLEN einen Konzernumsatz von 7,11 Milliarden Euro, ein EBITDA von 753 Millionen Euro und einen Nettogewinn von 314 Millionen Euro. Die bereinigte Nettoverschuldung belief sich auf 2,10 Milliarden Euro, bei einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 3,1, was die starke finanzielle Widerstandsfähigkeit widerspiegelt. METLEN wird von führenden internationalen Nachhaltigkeits- und ESG-Agenturen bewertet und nimmt als einziges griechisches Unternehmen einen Platz im Dow Jones Best-in-Class Emerging Market Index ein. Darüber hinaus wurde das Unternehmen von MSCI, Sustainalytics, ISS Quality Score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg und IdealRatings ausgezeichnet.

www.metlen.com | Facebook | X | YouTube | LinkedIn

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2768481/5908106/METLEN_Energy_Metals_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/metlen-energy--metals-geschaftsergebnisse-2025-302739007.html