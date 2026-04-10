EQS-News: SMT Scharf AG veröffentlicht finale Zahlen für das Geschäftsjahr 2025

EQS-News: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

SMT Scharf AG veröffentlicht finale Zahlen für das Geschäftsjahr 2025



10.04.2026 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SMT Scharf AG veröffentlicht finale Zahlen für das Geschäftsjahr 2025

Konzernumsatz im Jahr 2025 auf 103,9 Mio. EUR gesteigert

Operatives Ergebnis (EBIT) bei 2,6 Mio. EUR, EBIT-Marge von 2,6 %

Konsequente Umsetzung der Strategie 2026 mit Entwicklung leichter Elektrofahrzeuge und batteriebetriebener Monorails sowie Optimierung der Konzernstrukturen schafft Voraussetzungen für profitables Wachstum

Prognose 2026: Konzernumsatz zwischen 95 Mio. EUR und 115 Mio. EUR sowie ein EBIT im Korridor von 1 Mio. EUR bis 2 Mio. EUR erwartet

Hamm, 10. April 2026 – Die SMT Scharf AG (WKN A3DRAE; ISIN DE000A3DRAE2), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, hat auf Basis finaler Zahlen im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 103,9 Mio. EUR erzielt. Dies entspricht einem Anstieg von 9,4 % im Vergleich zum Vorjahr (2024: 95,0 Mio. EUR). Der Konzernumsatz liegt damit innerhalb des im August 2025 angepassten Prognosekorridors von 100 Mio. EUR bis 120 Mio. EUR. Das Joint Venture Unternehmen Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd. („Xinsha“), das im Jahr 2025 erstmalig für die gesamte Berichtsperiode vollkonsolidiert wurde, leistete im Gesamtjahr einen wesentlichen Beitrag zum Konzernumsatz. Zudem trug das deutliche Wachstum im Segment Tunnellogistik zu der positiven Umsatzentwicklung bei.

Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 2,6 Mio. EUR (2024: 4,8 Mio. EUR) und übertraf damit leicht den zuletzt ausgegebenen Prognosekorridor von 0,5 Mio. EUR bis 2,5 Mio. EUR. Entsprechend erreichte die EBIT-Marge (in Relation zur Betriebsleistung) 2,6 % (2024: 4,7 %). Das Ergebnis je Aktie betrug -0,81 EUR (2024: 1,02 EUR).

Aufgrund einer insgesamt verhaltenen Nachfrage in relevanten Bergbaumärkten verringerte sich das Neuanlagengeschäft im Jahr 2025 leicht um 2,2 % auf 44,0 Mio. EUR (2024: 45,0 Mio. EUR). Dagegen stiegen die Umsätze im Ersatzteile- und Servicegeschäft auf 59,8 Mio. EUR (2024: 49,9 Mio. EUR), was einem deutlichen Zuwachs von 19,8 % entspricht.

Der Kohlebergbau stellte mit einem Anteil von 77,4 % (2024: 75,8 %) weiterhin das wichtigste Umsatzsegment dar. Vor allem aufgrund der Vollkonsolidierung von Xinsha stieg der Umsatz in diesem Segment auf 80,4 Mio. EUR (2024: 72,0 Mio. EUR). Ebenso erhöhte sich der Umsatz im Tunnelsegment deutlich auf 12,0 Mio. EUR (2024: 10,5 Mio. EUR) bzw. einen Anteil am Konzernumsatz von 11,6 %. Hauptgrund dieser Entwicklung war die erfolgreich voranschreitende Auftragsabwicklung eines Großprojekts im Nahen Osten. Der Mineralbergbau erzielte Umsätze von 9,0 Mio. EUR (2024: 10,1 Mio. EUR) und erreichte damit einen Anteil von 8,7 % am Konzernumsatz. Im Segment Andere Industrien lag der Umsatz bei 2,5 Mio. EUR (2024: 2,4 Mio. EUR).

Regional blieb China der wichtigste Absatzmarkt. Dort gelang es angesichts der Vollkonsolidierung von Xinsha, den Umsatz deutlich auf 57,5 Mio. EUR bzw. 55,3 % des Konzernumsatzes zu steigern (2024: 46,2 %). Als weitere wichtige Kernmärkte erreichte Polen einen Umsatz von 11,9 Mio. EUR (2024: 12,9 Mio. EUR) sowie die Region Afrika 8,1 Mio. EUR (2024: 7,7 Mio. EUR). Ebenso konnten vor dem Hintergrund der anhaltenden Sanktionslage in Russland 7,4 Mio. EUR (2024: 12,9 Mio. EUR) sowie in Deutschland 4,2 Mio. EUR (2024: 3,2 Mio. EUR) erwirtschaftet werden.

Insgesamt zeigte sich im Berichtsjahr der Auftragseingang von 88,6 Mio. EUR (2024: 103,9 Mio. EUR) durch die anspruchsvollen Marktbedingungen und eine verhaltene Investitionsbereitschaft beeinflusst. Folglich lag der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2025 bei 26,9 Mio. EUR (31. Dezember 2024: 31,5 Mio. EUR).

Longjiao Wang, Vorstandsvorsitzender (CEO) der SMT Scharf AG, erläutert: „Wir haben im Geschäftsjahr 2025 gesehen, dass sich SMT Scharf in einem herausfordernden Marktumfeld bewegt, gleichwohl ergeben sich mittel- und langfristig attraktive Wachstumschancen im Markt für Bergbauausrüstung. Mit unserer Strategie 2026 wollen wir die Voraussetzungen schaffen, um die veränderten Kundenbedürfnisse und insbesondere die steigende Nachfrage nach emissionsarmen, intelligenten Transportlösungen noch besser zu bedienen. Gleichzeitig gilt es, unsere operative Effizienz und internationale Zusammenarbeit im Konzern weiter zu verbessern, um das Wachstum profitabel zu gestalten.“

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand einen Konzernumsatz zwischen 95 Mio. EUR und 115 Mio. EUR sowie ein EBIT im Korridor von 1 Mio. EUR bis 2 Mio. EUR. Die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 berücksichtigt erwartete einmalige Ergebniseffekte aus der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens.

Der vollständige Geschäftsbericht 2025 wird heute im Tagesverlauf unter www.smtscharf.com im Investor-Relations-Bereich veröffentlicht.





Unternehmensprofil

Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 35 Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wird die Entwicklung und Herstellung elektrobetriebener Transportlösungen vorangetrieben. Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Weitere Informationen zur SMT Scharf Gruppe finden Sie online unter www.smtscharf.com.





Kontakt

Investor Relations

cometis AG

Thorben Burbach

Tel: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

10.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: SMT Scharf AG Römerstrasse 104 59075 Hamm Deutschland Telefon: +49 2381 960-01 Fax: +49 2381 960-311 E-Mail: info@smtscharf.com Internet: www.smtscharf.com ISIN: DE000A3DRAE2 WKN: A3DRAE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2306454

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2306454 10.04.2026 CET/CEST