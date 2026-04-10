EQS-News: Supermicro verkürzt die Bereitstellungszeiten mit neuen Enterprise-Server-Lösungen der Gold Series

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Supermicro verkürzt die Bereitstellungszeiten mit neuen Enterprise-Server-Lösungen der Gold Series



10.04.2026 / 20:15 CET/CEST

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Kunden profitieren von versandfertigen Serverlösungen, die optimal für eine Vielzahl von Rechen-, KI-, Speicher- und Intelligent-Edge-Workloads konfiguriert sind

SAN JOSE, Kalifornien, 10. April 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI, ein Anbieter von Komplettlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Speicher und 5G/Edge, stellt die vorkonfigurierten Enterprise-Server-Lösungen der Gold Series vor, die für KI-, Rechen-, Speicher- und intelligente Edge-Workloads in Unternehmen optimiert sind. Das neue Angebot der Gold Series umfasst mehr als 25 verschiedene Serversysteme, die auf den bewährten Produktfamilien von Supermicro basieren, darunter leistungsoptimierte Ein- und Zweiprozessor-Server. Die Gold Series ist mit CPUs, GPUs, Arbeitsspeicher, Speichermedien und anderen wichtigen Komponenten vorkonfiguriert und in der Regel innerhalb von drei Werktagen ab den Lagern von Supermicro versandfertig.

Gold Series Server Solutions

„Indem wir unsere Produkte der Gold Series direkt an unsere Kunden liefern – zusammen mit allem, was sie für den Betrieb ihrer Unternehmens-Workloads benötigen –, stellen wir ihnen unser branchenführendes Server-Portfolio noch schneller zur Verfügung, verkürzen die Lieferzeiten erheblich und beschleunigen die Inbetriebnahme", sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. „Kunden können Systeme der Gold Series mit Vertrauen bestellen, da sie wissen, dass diese Konfigurationen nicht nur für die jeweiligen Workloads optimiert und vor dem Versand validiert wurden, sondern dass diese Serverplattformen auch bereits in großem Umfang in Rechenzentren weltweit im Einsatz sind."

Für weitere Informationen oder spezifische Konfigurationen besuchen Sie bitte https://www.supermicro.com/en/products/gold-series

Die Systeme der Supermicro Gold Series sind in vier verschiedene Workload-Kategorien unterteilt und mit Komponenten ausgestattet, die für bestimmte Unternehmens-Workloads optimiert sind:

Enterprise Compute – Die meistverkauften Rack-Server der Serien Hyper, CloudDC, SuperBlade®, MicroCloud und GrandTwin® bieten außergewöhnliche Leistung und Flexibilität.

Enterprise AI – Für die GPU-Beschleunigung optimierte Systeme für KI-Inferenz und -Training, einschließlich großer Sprachmodelle (LLMs), generativer KI und Empfehlungssysteme.

Enterprise Storage – Eine Reihe von Architekturen, die speziell auf die Datenspeicheranforderungen moderner Unternehmen zugeschnitten sind, von NVMe-Flash-Speichern mit hohem Durchsatz und geringer Latenz bis hin zu groß angelegten Data Lakes und Objektspeichern.

Intelligent Edge – Kompakte Formfaktoren für flexibles und effizientes Computing an Edge-Standorten, um den Einzelhandel, die Fertigungsindustrie und Smart Cities zu unterstützen.

Durch die Vorkonfiguration der Systeme der Gold Series bietet Supermicro im Vergleich zu maßgeschneiderten Lösungen kostengünstige Preise und kürzere Lieferzeiten, sodass Kunden ihre Markteinführungsziele schneller erreichen können. Die Server der Supermicro Gold Series sind ab sofort aus den US-Lagern lieferbar und können direkt bei Supermicro oder über das Netzwerk autorisierter Supermicro-Partner bestellt werden.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Das Unternehmen wurde in San Jose in Kalifornien gegründet, ist dort tätig und setzt sich dafür ein, Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastruktur als Erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Supportleistungen. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung und Produktion und ermöglicht Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zum Edge für unsere weltweite Kundschaft. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei nutzen wir globale Betriebsstrukturen für Skalierbarkeit und Effizienz, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Systeme exakt auf ihre jeweiligen Workloads und Anwendungen abzustimmen, indem sie aus einer breiten Systemfamilie wählen. Diese basiert auf flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicherlösungen, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühllösungen (klimatisierte, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung).

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2953395/Super_Micro_Gold_Series_Server_Solutions.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

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