EQS-News: VERBUND AG: VERBUND platziert erfolgreich EUR 700 Mio. EU Green Bond mit starker Investorenresonanz und optimaler Preisfindung

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VERBUND AG: VERBUND platziert erfolgreich EUR 700 Mio. EU Green Bond mit starker Investorenresonanz und optimaler Preisfindung



10.04.2026 / 08:59 CET/CEST

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Die VERBUND AG, Österreichs führendes Energieunternehmen, hat erfolgreich einen Green Bond gemäß dem EU Green Bond Standard (Verordnung (EU) 2023/2631 über European Green Bonds) emittiert und damit einen weiteren bedeutenden Schritt in ihrer Green-Finance-Strategie gesetzt. Es handelt sich um die erste Emission nach diesem Standard in Österreich.

Die Transaktion wurde in einem von erhöhter Volatilität und geopolitischen Unsicherheiten geprägten Marktumfeld durchgeführt und traf auf eine außergewöhnlich starke Nachfrage seitens internationaler Investoren. Der Green Bond mit einem Emissionsvolumen von EUR 700 Mio. und einer Laufzeit von sieben Jahren war in der Spitze fast 5-fach überzeichnet.

Die Qualität des Orderbuchs sowie die breite Diversifikation über internationale Real-Money-Investoren hinweg ermöglichten eine deutliche Einengung der Preisguidance im Bookbuilding-Prozess und unterstreichen die ausgeprägte Pricing Power von VERBUND. Die Anleihe konnte schließlich mit einem attraktiven Kupon von 3,375 % am unteren Ende der finalen Guidance platziert werden.

Die erfolgreiche Platzierung bestätigt nicht nur das hohe Vertrauen des Kapitalmarkts in die Kreditqualität von VERBUND, sondern auch die Fähigkeit des Unternehmens, auch unter anspruchsvollen Marktbedingungen Transaktionen mit hoher Execution-Sicherheit und optimaler Preisfindung umzusetzen.

VERBUND wird den Nettoemissionserlös für die Finanzierung grüner Projekte verwenden, die im Einklang mit dem im März 2026 aktualisierten VERBUND Green Financing Framework sowie dem EU Green Bond Factsheet stehen. Beide Dokumente wurden von der international anerkannten Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS Corporate geprüft und mit einer Second Party Opinion sowie einem Pre-Issuance Review versehen. Diese bestätigen die Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie, den Green Bond Principles 2025 (ICMA) sowie dem EU Green Bond Standard.

Die Mittel werden insbesondere für Investitionen in Österreich eingesetzt und tragen unter anderem bei zur:

Steigerung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen wie Wasser-, Wind- und Solarenergie,

Erhöhung der Übertragungssicherheit und Netzstabilität durch Investitionen in das Hochspannungsnetz, sowie

Erweiterung von Stromspeicherkapazitäten, insbesondere im Bereich Pumpspeicherkraftwerke.

Damit leisten die finanzierten Projekte einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der österreichischen Energiestrategie sowie zur Erreichung der nationalen Klima- und Dekarbonisierungsziele.

VERBUND verfügt über eine langjährige und erfolgreiche Erfolgsbilanz im Bereich Green Financing und zählt zu den Pionieren in diesem Segment. Zu den wichtigsten Meilensteinen zählen unter anderem der erste Green Bond eines Unternehmens im deutschsprachigen Raum im Jahr 2014, der weltweit erste digitale grüne Schuldschein sowie ein ESG-gebundener syndizierter Kredit im Jahr 2018, ein Taxonomie konformer Green & Sustainability-linked Bond im Jahr 2021 sowie weitere innovative nachhaltige Finanzierungsinstrumente in den Folgejahren.

Mit dieser Transaktion unterstreicht VERBUND einmal mehr seine führende Rolle im europäischen Green-Bond-Markt sowie seine Fähigkeit, auch in volatilen Marktphasen eine starke Investorenbasis zu mobilisieren und gleichzeitig eine disziplinierte, wertoptimierende Preisstrategie erfolgreich umzusetzen.

Kontakt:

Mag. Andreas Wollein

Leiter Finanzmanagement und Investor Relations

T.: +43 (0)5 03 13 - 52604

F.: +43 (0)5 03 13 - 52694

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