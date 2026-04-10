Ethnosports 2027 präsentiert eine globale Vision für traditionelle Sportarten



EQS-Media / 10.04.2026 / 13:28 CET/CEST



1-Necmeddin Bilal ErdoÄŸan, President for World Ethnosport Confederation





Ethnosports 2027 entwickelt sich zu einer wegweisenden internationalen Organisation, die traditionelle Sportarten, Kulturen und Nationen durch ein jährlich rotierendes globales Event vereint. Die Initiative wurde im Rahmen des 8. Ethnosport-Forums in Antalya erstmals vorgestellt.

Antalya, TÜRKEI — Ethnosports 2027 wurde als wegweisende internationale Multisportorganisation präsentiert, die sich zum Ziel gesetzt hat, traditionelle Sportarten weltweit zu etablieren. Die Vision wurde im Rahmen des 8. Ethnosport Forums, das vom 3. bis 5. April 2026 in Antalya stattfand, offiziell vorgestellt und markiert einen Meilenstein für globale Anerkennung und Zusammenarbeit im Bereich traditioneller Sportarten.

Ethnosports 2027 verfolgt eine langfristige globale Vision und bringt Sportler aus verschiedenen Ländern zusammen, um sich in traditionellen Sportarten zu messen und den kulturellen Austausch zu fördern. Das Forum diente als Plattform, auf der dieses ambitionierte Konzept erstmals vorgestellt wurde und legte damit den Grundstein für eine neue Ära im internationalen Sport.

Ein neuer globaler Zyklus für traditionelle Sportarten

Ethnosports 2027 findet alle vier Jahre in einem anderen Gastgeberland statt, um ein weltweite Teilnahme und kulturelle Vielfalt zu gewährleisten. Diese Struktur unterstreicht das Engagement für Inklusion und Kontinuität und schafft einen nachhaltigen internationalen Kalender, der ausschließlich traditionellen Sportarten gewidmet ist.

Die Initiative hat zum Ziel, traditionelle Sportarten über lokale Grenzen hinweg zu fördern und sie zu einer weltweit anerkannten und respektierten Disziplin zu machen. Durch die Schaffung einer einheitlichen Plattform wird Ethnosports 2027 die Sichtbarkeit des kulturellen Erbes stärken und gleichzeitig den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Nationen fördern.

„Ethnosports 2027 markiert einen historischen Wendepunkt. Die Initiative wird traditionelle Sportarten über ihren lokalen Kontext hinausbringen und sie als respektierte globale Bewegung mit gemeinsamen Werten und Standards etablieren“, sagte Necmeddin Bilal Erdoğan, Präsident der World Ethnosport Confederation. „Diese Initiative läutet den Beginn einer konkreten und koordinierten internationalen Zusammenarbeit ein. Wir müssen dringend vom Dialog zum Handeln übergehen.“

Globale Beteiligung signalisiert starke Dynamik

Das 8. Ethnosport-Forum in Antalya brachte Teilnehmende aus 60 Ländern zusammen, darunter 14 Sportminister, internationale Sportfunktionäre, Regierungsvertreter und Kulturbotschafter. Während das Forum selbst als Dialogplattform diente, zeigt sich seine nachhaltige Bedeutung in der Einführung von Ethnosports 2027 als global verbindende Initiative.

Die breite internationale Beteiligung spiegelt die wachsende Anerkennung traditioneller Sportarten als wirkungsvolles Instrument zur Bewahrung von Kultur und zur Förderung globaler Zusammenarbeit wider. Ethnosports 2027 knüpft an diese Dynamik an und bietet eine strukturierte und regelmäßig stattfindende Plattform, die die Umsetzung dieser Werte weltweit ermöglicht.

Erdoğan hob die tiefere Mission der Initiative hervor: „Traditionelle Sportarten sind weit mehr als körperliche Aktivitäten. Sie sind Ausdruck von Identität, Geschichte und gemeinsamen Werten. Mit Ethnosports 2027 schaffen wir einen Raum, in dem diese Werte weltweit wachsen und sichtbar werden. Die Initiative wird sich schon bald als starke globale Marke im Bereich traditioneller Sportarten etablieren.“

Eine globale Geschichte für die Zukunft

Ethnosports 2027 ist weit mehr als ein Sportevent – es ist eine gemeinschaftliche globale Initiative. Durch das Zusammenbringen verschiedener Kulturen unter einer gemeinsamen Vision sollen der Dialog, das gegenseitige Verständnis und langfristige Partnerschaften über Regionen hinweg gestärkt werden.

Mit Beginn der Vorbereitungen für die erste Ausgabe wird der Ruf nach internationaler Kooperation immer stärker. Länder, Institutionen und Gemeinschaften sind eingeladen, diese gemeinsame Zukunft mitzugestalten, die auf kulturellem Erbe und gemeinsamem Fortschritt basiert.

Zum Abschluss seiner Rede richtete Erdoğan eine zukunftsweisende Botschaft an die Welt: „Dies ist keine Vision für eine Nation, sondern für alle Nationen. Ethnosports 2027 ist eine offene Einladung an die Welt. Es ist ein globaler Aufruf zur Tradition. Lasst uns zusammenkommen und diese globale Geschichte schreiben, vereint durch unsere Traditionen und inspiriert von unserer gemeinsamen Zukunft.“



Kontakt:

Çağatay Tunçat

media@worldethnosport.org

Emittent/Herausgeber: World Ethnosport Confederation

Schlagwort(e): Events

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