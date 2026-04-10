Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.04.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 10. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Corus EntertainmentBericht 2. Quartal 2026
CRITERIUM ENERGY LTDBericht Geschäftsjahr 2025
Industrivärden CBericht 1. Quartal 2026
KARBON-X CL.B -,001Bericht 3. Quartal 2026
Kenorland MineralsBericht Geschäftsjahr 2025
MTY FOOD GROUPBericht 1. Quartal 2026
NINGBO DEYE TECHNOL. AYC1Bericht Geschäftsjahr 2025
PlejdBericht 1. Quartal 2026
Rosenbauer InternationalBericht Geschäftsjahr 2025
RYOHIN KEIKAKU CO.Bericht 2. Quartal 2026
Silver X MiningBericht Geschäftsjahr 2025
SodexoBericht 2. Quartal 2026
TakeuchiBericht Geschäftsjahr 2025
TKM GruppBericht 1. Quartal 2026
Yaskawa ElectricBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Silver X Mining
Yaskawa Electric
Rosenbauer International
Sodexo
Plejd
RYOHIN KEIKAKU CO.
Industrivärden C
Kenorland Minerals
TKM Grupp
MTY FOOD GROUP
KARBON-X CL.B -,001
Corus Entertainment
Takeuchi
CRITERIUM ENERGY LTD
NINGBO DEYE TECHNOL. AYC1

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