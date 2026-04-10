Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.04.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 10. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
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|Finanzbericht
|Corus Entertainment
|Bericht 2. Quartal 2026
|CRITERIUM ENERGY LTD
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Industrivärden C
|Bericht 1. Quartal 2026
|KARBON-X CL.B -,001
|Bericht 3. Quartal 2026
|Kenorland Minerals
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|MTY FOOD GROUP
|Bericht 1. Quartal 2026
|NINGBO DEYE TECHNOL. AYC1
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Plejd
|Bericht 1. Quartal 2026
|Rosenbauer International
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|RYOHIN KEIKAKU CO.
|Bericht 2. Quartal 2026
|Silver X Mining
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Sodexo
|Bericht 2. Quartal 2026
|Takeuchi
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|TKM Grupp
|Bericht 1. Quartal 2026
|Yaskawa Electric
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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