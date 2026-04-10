GV 2026 - Bossard Holding AG Medienmitteilung
EQS Group · Uhr
Bossard Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
GV 2026 - Bossard Holding AG Medienmitteilung
10.04.2026 / 18:30 CET/CEST
Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei erhalten Sie die Medienmitteilung der Bossard Holding AG vom 10. April 2026.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bossard.com – Investor Relations.
Falls Sie sich aus der Verteilerliste abmelden möchten, klicken Sie bitte hier:Abmelden
Mit freundlichen Grüssen,
Bossard Holding AG
Investor Relations
Steinhauserstrasse 70
CH-6301 Zug
Tel.: +41 41 749 65 86
Fax: +41 41 749 60 21
www.bossard.com
Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bossard Holding AG
|Steinhauserstrasse 70
|6301 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 749 65 86
|Fax:
|+41 41 749 6021
|E-Mail:
|investor@bossard.com
|Internet:
|www.bossard.com
|ISIN:
|CH0238627142
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2306716
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2306716 10.04.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-News: ANDRITZ verzeichnet Rekordauftragseingang von 3,6 Milliarden Eurogestern, 06:00 Uhr · EQS Group
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungEin Mag7-Mitglied und die größte Wette der Unternehmensgeschichteheute, 15:28 Uhr · onvista
Miserables erstes QuartalSind Software-Aktien jetzt günstig genug, um einzusteigen?heute, 12:00 Uhr · onvista