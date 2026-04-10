Bossard Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

GV 2026 - Bossard Holding AG Medienmitteilung



10.04.2026 / 18:30 CET/CEST





Sehr geehrte Damen und Herren

Anbei erhalten Sie die Medienmitteilung der Bossard Holding AG vom 10. April 2026.

Medienmitteilung (PDF)

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