IRW-News: ACCESS Newswire: Machine Solutions Inc. übernimmt Megadale und erweitert Intec Automation um einen Standort in Irland

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Machine Solutions Inc. übernimmt Megadale und erweitert Intec Automation um einen Standort in Irland

Strategische Investition sorgt für Stabilität, Kontinuität im Service und zuverlässigen Automatisierungssupport für MedTech-Hersteller

GALWAY, IRLAND / ACCESS Newswire / 10. April 2026 / Machine Solutions Inc., ein globaler Anbieter von fortschrittlichen Anlagen und Dienstleistungen für die Medizinprodukte- und Life-Science-Branche, gab heute die Übernahme von Megadale bekannt, einem traditionsreichen Anbieter von Automatisierungsanlagen mit Sitz in Galway, Irland. Megadale ist bekannt für Präzisionstechnik und fundiertes Fachwissen im Bereich Automatisierungssysteme für Medizintechnikhersteller und bringt jahrzehntelanges Kundenvertrauen sowie technische Kompetenz in die integrierte Lösungsplattform von Machine Solutions ein.

Diese Übernahme erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für den irischen Automatisierungssektor. Nach mehreren Jahren komplexer globaler Handelsdynamiken bietet die Investition von Machine Solutions den Kunden von Megadale einen starken, stabilen Partner für die Weiterentwicklung der Automatisierung. Die Investition erweitert die Fähigkeiten von Megadale und bietet langfristige Sicherheit, während die Kunden ihr zukünftiges Wachstum vorantreiben.

Mit dem Beitritt des erfahrenen Ingenieurteams von Megadale zu Intec Automation profitieren Kunden von erweitertem lokalem Fachwissen, das durch eine globale Plattform unterstützt wird. Die Partnerschaft stärkt das starke Automatisierungs-Ökosystem in Irland und erweitert das Angebot an integrierten Lösungen für führende Medizintechnikhersteller weltweit.

Machine Solutions ist stolz darauf, das Megadale-Team willkommen zu heißen, sagte Brian Strini, CEO von Machine Solutions Inc. Ihre technische Exzellenz, ihre vertrauensvollen Kundenbeziehungen und ihre spezialisierten Kompetenzen in der automatisierten Stent- und Katheterfertigung unterstützen direkt unsere Mission, als branchenführender One-Stop-Lösungspartner zu fungieren. Durch diese Investition erweitern wir unsere Reichweite und vertiefen die langfristige Unterstützung für Kunden in Irland und ganz Europa.

Das Team von Megadale schloss sich dieser Einschätzung an und hob die Bedeutung von Kontinuität und Kundenvertrauen nach mehreren Jahren der Marktturbulenzen hervor. Die Investition von Machine Solutions gewährleistet Kontinuität für unsere Kunden und bietet unserem Team eine starke Grundlage für weiteres Wachstum, sagte John Wood von Megadale. Unsere Kunden haben in den letzten Jahren ein schwieriges Umfeld durchlebt. Der Zusammenschluss mit Machine Solutions ermöglicht es uns, unseren Einfluss zu vergrößern und unseren Partnern, die sich auf uns für zuverlässige, hochwertige Automatisierungslösungen verlassen, neues Vertrauen zu geben, während wir gleichzeitig die Ingenieurskultur bewahren, die uns auszeichnet.

Die kombinierte Lösung stärkt die Fähigkeit von Machine Solutions, Kunden weltweit zu unterstützen, die integrierte Automatisierung, Prozessentwicklung, fortschrittliche Katheter- und Stentfertigung sowie Aftermarket-Service suchen.

Megadale ist die zehnte Akquisition von Machine Solutions seit dem Eintritt in die BW Forsyth Partners Unternehmensgruppe im Jahr 2011.

ÜBER MACHINE SOLUTIONS INC.

Machine Solutions Inc. ist der führende Anbieter von fortschrittlichen Anlagen und Dienstleistungen für die Medizinprodukteindustrie. Die vereinten Marken MSI, Steeger USA, Vante, PlasticWeld Systems, Crescent Design, Beahm Designs, BW-TEC, Intec Automation, SEBRA, Alpine Laser und Megadale bieten eine breite Produktpalette, um die Bedürfnisse und das Wachstum der Kunden zu unterstützen. Machine Solutions bietet ein erstklassiges Kundenerlebnis, indem es sich auf Qualität und Mehrwert konzentriert und Ressourcen für sein Aftermarket-Team für technischen Service und Prozessunterstützung bereitstellt. Machine Solutions hat maßgeblich zur Automatisierung manueller Prozesse in der Katheter- und Stentfertigung sowie in der gesamten Medizinproduktebranche beigetragen. Machine Solutions befindet sich im Privatbesitz von BW Forsyth Partners. Weitere Informationen finden Sie unter machinesolutions.com.

ÜBER BW FORSYTH PARTNERS

BW Forsyth Partners LLC ist eine private Investmentgesellschaft mit einem langfristigen Anlagehorizont und einer beständigen Kapitalbasis. Die Anlagestrategie von Forsyth konzentriert sich auf den Aufbau erfolgreicher Unternehmen durch Menschen und nutzt eine Kombination aus programmatischen M&A-Aktivitäten, Strategieumsetzung und einem auf Mitarbeiter ausgerichteten Kulturansatz. Forsyth hat seinen Sitz in St. Louis und wurde mit dem Ziel gegründet, die besten Aspekte von Private Equity und langfristigem Eigentum zu vereinen. Seit 2010 hat Forsyth über 50 Akquisitionen auf 7 Plattformen abgeschlossen, was zu einem Investitionsportfolio im Wert von mehreren Milliarden Dollar geführt hat. Forsyth verfügt durch die Barry-Wehmiller Group, einen globalen Anbieter von professionellen Dienstleistungen und Ausrüstung für verschiedene Endmärkte, über eine zentrale und beständiges Kapitalquelle. Weitere Informationen finden Sie unter bwforsyth.com.

Medienkontakt:

Adam Wade

Marketingleiter

(415) 781-9446

adam.wade@machinesolutions.com

QUELLE: Machine Solutions

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