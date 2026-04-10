IRW-News: Domestic Metals Corp.: Domestic Metals veranstaltet Live-Webinar für Investoren

IRW-PRESS: Domestic Metals Corp.: Domestic Metals veranstaltet Live-Webinar für Investoren

Vancouver B.C., 10. April 2026 / IRW-Press / Domestic Metals Corp. (das Unternehmen oder Domestic Metals) - (TSXV: DMCU; OTCQB: DMCUF; FWB: 03E0), veranstaltet am Dienstag, dem 14. April 2026, um 13:15 Uhr PDT (16:15 Uhr EDT / 22:15 Uhr CEST) ein Live-Webinar für Investoren.

Das Webinar wird von Gordon Neal, CEO und Direktor, und Alan Wainwright, PhD, P.Geo., Technical Advisor, moderiert und bietet Investoren ein umfassendes Update zum aktuellen Stand des Kupfer-Gold-Silber-Projekts Smart Creek des Unternehmens in Montana; dies erfolgt im Anschluss an die Veröffentlichung der Ergebnisse der geophysikalischen IP-Untersuchung in der vergangenen Woche, bei der Merkmale der Aufladbarkeit identifiziert wurden, die das Zielpotenzial des Projekts unterstützen.

Einzelheiten zum Webinar

Datum: Dienstag, 14. April 2026

Uhrzeit: 13:15 Uhr PDT | 16:15 Uhr EDT | 22:15 Uhr CEST

Anmeldung: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WOELxR8sTQOw6fAW_0z_qw

Aufzeichnung: Nach der Veranstaltung steht allen angemeldeten Teilnehmern eine vollständige Aufzeichnung zur Verfügung.

Highlights des Kupfer-Porphyr-Projekts Smart Creek

Das im August 2024 erworbene Kupfer-Gold-Silber-Projekt Smart Creek in Montana ist ein Joint Venture mit Rio Tinto, wobei Rio 40 % der Anteile an dem Projekt hält. Smart Creek gilt als aussichtsreich für sowohl porphyrische Kupferlagerstätten als auch für mit Kupfer, Gold und Silber angereicherte Karbonatverdrängungslagerstätten (CRD).

1. Rio Tinto führte über einen Zeitraum von 2,5 Jahren Bohrungen an 26 von 40 genehmigten Standorten durch, die auf ein Porphyrzentrum im Zielgebiet Smart Creek ausgerichtet waren, wo das beste Bohrloch 109,73 Meter mit einem Gehalt von 0,75 % Cu ergab, einschließlich 89 Meter mit 0,97 % Kupfer (2022).

2. Die Untersuchungsergebnisse aus der Erkundungskartierung und Probenahme im hochprioritären Zielgebiet Sunrise im Projekt Smart Creek ergaben 4,26 g/t Au (Pressemitteilung vom 3. März 2025)

3. Die Feldprobenahme im Sommer 2025 durch Domestic Metals lieferte hochgradige Ergebnisse: 102 g/t Au mit 23,1 % Cu und 3.810 g/t Ag. (Pressemitteilung vom 8. Januar 2026)

4. Domestic schloss die geophysikalische IP-Untersuchung ab, durch die mehrere neue großflächige Ziele identifiziert wurden. Die Merkmale der IP-Aufladbarkeit stimmen mit zuvor festgestellten Alterationsmerkmalen und hochgradigen Proben überein (Pressemitteilung vom 8. Januar 2026). Die Ergebnisse unterstützen die geologisch und geochemisch fundierten Zielinitiativen von Domestic Metals und stellen Bohrziele mit Priorität 1 für das Projekt Smart Creek dar. (Pressemitteilung vom 2. April 2026)

5. Die Bohrungen sollen im 2. Quartal 2026 starten.

Technische Informationen

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Daniel MacNeil, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr MacNeil ist Technical Advisor des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Domestic Metals Corp.

Domestic Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie der Entdeckung von großflächigen Kupfer- und Goldlagerstätten in herausragenden historischen Bergbauprojektgebieten auf dem amerikanischen Kontinent widmet.

Ziel des Unternehmens ist es, neue Minerallagerstätten von wirtschaftlicher Bedeutung in historischen Bergbaurevieren aufzufinden, wo im Zuge von Explorationsaktivitäten in Form von historischen Bohrungen und obertägigen Probenahmen bereits wirtschaftlich interessante Erzgehalte ermittelt wurden und die in geologisch vorteilhaften Bergbaujurisdiktionen liegen.

Das Projekt Smart Creek ist strategisch günstig im bergbaufreundlichen US-Bundesstaat Montana gelegen, weist eine ausgedehnte obertägige Kupfermineralisierung auf und beherbergt vier attraktiven Explorationsziele (porphyrisches Kupfer, epithermales Gold, Verdrängungsmineralisierung und exotisches Kupfer). Das Wirtsgestein ist wie geschaffen für Mineralablagerungen.

Domestic Metals Corp. wird von einem Team aus erfahrenen Führungskräften und technischen Fachleuten geleitet, die eine Erfolgsbilanz in der Entdeckung von Lagerstätten, der Erschließung von Mineralressourcen sowie der Projektfinanzierung vorweisen können.

Im Namen von Domestic Metals Corp.

Gord Neal, CEO und Direktor

(604) 657 7813

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Nähere Informationen zu Domestic Metals erhalten Sie über:

Gord Neal, Tel: (604) 657 7813 oder Michael Pound, Tel: (604) 363 2885

Bitte besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.domesticmetals.com oder wenden sich per E-Mail an info@domesticmetals.com an uns.

Alle Anlegeranfragen richten Sie bitte an:

John Liviakis, Liviakis Financial Communications Inc., Tel: +1 415 389 4670.

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Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen zu den geplanten Explorationsaktivitäten auf Konzessionsgebieten enthalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Wettbewerb innerhalb der Branche; tatsächliche Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; Umweltrisiken; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; künftige Rohstoffpreise; Ausfall von Anlagen oder Prozessen; Unfälle und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen oder Finanzierungen; Risiken im Zusammenhang mit Verschuldung und dem Schuldendienst sowie die Faktoren, Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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