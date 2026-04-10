IRW-News: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining Corp. reicht ersten technischen Bericht gemäß NI 43-101 ein, der das Gold-Kupfer-Porphyr-Epithermal-Potenzial des Projektes Brussels Creek in British Columbia hervorhebt

IRW-PRESS: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining Corp. reicht ersten technischen Bericht gemäß NI 43-101 ein, der das Gold-Kupfer-Porphyr-Epithermal-Potenzial des Projektes Brussels Creek in British Columbia hervorhebt

Vancouver, BC - 10. April 2026 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (UUU: CSE | UUUFF: OTCID | SL51: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass es seinen ersten unabhängigen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) (der Technische Bericht) für sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Brussels Creek (das Projekt) eingereicht hat, das sich in der Mining Division Kamloops im südlichen Zentrum von British Columbia befindet.

Der technische Bericht mit Stichtag 30. März 2026 wurde gemäß NI 43-101 von Jeremy Hanson, P.Geo., von Hardline Exploration Corp., einer unabhängigen qualifizierten Person, erstellt und stellt einen bedeutenden Meilenstein bei der Weiterentwicklung von Vanguards Portfolio mit vielversprechenden Explorationsprojekten dar.

Der technische Bericht ist im Unternehmensprofil auf SEDAR+ verfügbar und kann unter www.sedarplus.ca abgerufen werden.

Der CEO von Vanguard, David Greenway, erklärte: Die Einreichung unseres ersten technischen Berichts gemäß NI 43-101 für das Projekt Brussels Creek stellt einen bedeutenden Meilenstein für Vanguard dar und schafft eine solide technische Grundlage für die weitere Erschließung dieses vielversprechenden Gold-Kupfer-Assets in British Columbia. Brussels Creek liegt in der Nähe der Mine New Afton von New Gold innerhalb eines produktiven Porphyrgürtels und bestärkt uns in unserem Vertrauen in das geologische Potenzial des Projekts.

Mit einer 100%igen Beteiligung sind wir gut positioniert, die Exploration voranzutreiben und durch disziplinierte, datengestützte Programme Werte zu erschließen. Die Identifizierung eines porphyr-epithermalen Systems, gestützt durch vielversprechende Gold- und Kupferanomalien, unterstreicht das Ausmaß der Chancen. Dieser technische Bericht zeigt uns bei der Festlegung von Bohrzielen und der Suche nach potenziellen Entdeckungen einen klaren Weg auf, der langfristig Wert für unsere Aktionäre schaffen soll.

Highlights des technischen Berichts

- 100 % Eigentumsanteil: Vanguard hält eine 100%ige Beteiligung an 16 Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von ca. 1.227,6 Hektar, vorbehaltlich einer NSR-Royalty von 2 %

- Erstklassige Bergbauregion: Das Projekt liegt ca. 25 km westlich von Kamloops (BC) und verfügt über eine hervorragende Anbindung an Infrastruktur, Versorgungseinrichtungen und qualifizierte Arbeitskräfte

- Vielversprechende geologische Lage: Das Projekt befindet sich im Quesnel-Terrane, in dem bedeutende Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten vorkommen, darunter die nahegelegene Mine New Afton

- Gold-Kupfer-System identifiziert: Geologische, geochemische und strukturelle Daten deuten auf ein für Gold-Kupfer-Mineralisierungen vielversprechendes Porphyr-Epithermalsystem hin

- Vielversprechende Geochemie: Bodenproben ergaben Werte von bis zu 88 ppb Gold und 221 ppm Kupfer, verbunden mit Antimon- und Quecksilberanomalien

- Mehrere Zielzonen: Definierte anomale Zonen im zentralen und östlichen Bereich, die vorrangige Explorationsgebiete hervorheben

- Erhebliches Potenzial für neue Entdeckungen: Projekt im Frühstadium ohne definierte Ressource, mit hohem Potenzial für neue Entdeckungen

Zusammenfassung der Exploration

Der technische Bericht hebt die lange Explorationsgeschichte auf Brussels Creek hervor, die bis ins Jahr 1969 zurückreicht und geochemische Untersuchungen, geophysikalische Programme sowie begrenzte Bohrkampagnen umfasst, die insgesamt das anhaltende Explorationspotenzial des Projekts belegen.

In jüngerer Zeit hat das Explorationsprogramm 2025 von Vanguard einen bedeutenden Schritt nach vorne dargestellt und erfolgreich Multi-Element-Gold-Kupfer-Anomalien identifiziert, die mit hydrothermaler Alteration und Quarzadern in Verbindung stehen. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit einem robusten porphyr-epithermalen Mineralisierungsmodell und untermauern das Potenzial des Projekts, ein großräumiges mineralisiertes System zu beherbergen.

Die Integration historischer Daten mit aktuellen geochemischen und geologischen Ergebnissen hat das Verständnis für das Projekt erheblich verbessert und das Vorhandensein eines aktiven hydrothermalen Mineralisierungssystems bestätigt. Wichtig ist, dass diese Arbeiten mehrere Zielgebiete mit hoher Priorität abgegrenzt haben, die starke geochemische Signaturen und günstige strukturelle Rahmenbedingungen aufweisen, was einen klaren Weg für eine systematische nachfolgende Exploration und gezielte Bohrungen aufzeigt.

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Abbildung 1: Lage von Brussels Creek und Nähe zur Mine New Afton

Weiterführende Schritte

Auf der Grundlage der soliden technischen Basis, die im ersten technischen Bericht gemäß NI 43-101 geschaffen wurde, hat die qualifizierte Person ein fokussiertes Explorationsprogramm der Phase 1 umrissen, das darauf abzielt, das Projekt Brussels Creek rasch in Richtung bohrbereiter Ziele voranzubringen.

Diese nächste Arbeitsphase zielt darauf ab, das volle Gold-Kupfer-Potenzial des Projekts zu erschließen, indem hochprioritäre Zielgebiete durch eine Kombination aus modernster Geophysik, umfassender Geochemie und detaillierter Feldarbeit verfeinert und erweitert werden:

- Geophysikalische Induzierte-Polarisations-Untersuchungen (IP): Hochwirksame IP-Untersuchungen in vorrangigen Zonen zur Identifizierung und Definition von Aufladbarkeitsanomalien, die sulfidreiche Mineralisierungssysteme in der Tiefe darstellen könnten

- Erweiterte geochemische Bodenuntersuchungen: Infill- und Step-out-Probenahmen zur Stärkung und Erweiterung bekannter Gold-Kupfer-Anomalien sowie zur Ausrichtung auf potenzielle Mineralisierungszentren

- Geologische Kartierung und Prospektion: Gezielte Feldprogramme zur weiteren Abgrenzung von Alterationssystemen, strukturellen Kontrollen und oberflächennahen Ausprägungen der Mineralisierung im gesamten Projektgebiet

Dieser integrierte Ansatz zielt darauf ab, die Zieldefinition rasch zu verbessern, Zonen mit dem höchsten Potenzial zu priorisieren und Brussels Creek für ein potenzielles erstes Bohrprogramm zu positionieren.

Mit einem geschätzten Budget von ca. 155.000 $ stellt das Phase-1-Programm eine äußerst kosteneffiziente Gelegenheit dar, das Projektrisiko erheblich zu verringern und gleichzeitig auf eine Entdeckung hinzuarbeiten. Angesichts der Lage des Projekts innerhalb eines produktiven Porphyrgürtels und in unmittelbarer Nähe der Mine New Afton stellt dieses Programm einen wichtigen Schritt bei der Erschließung des größeren Potenzials auf Distriktebene auf Brussels Creek dar.

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Abbildung 2: Standorte der Bohrlöcher von 1985

Hinweis zur Mine New Afton

Die Mine New Afton wird im Technical Report on the New Afton Mine, British Columbia, Canada mit Stichtag 31. Dezember 2024 beschrieben. Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven werden mit etwa 830.000 Unzen Gold, 2,3 Millionen Unzen Silber und 631 Millionen Pfund Kupfer angegeben. Die Schätzungen basieren auf geologischen Modellen, Gehaltsinterpolationen und Klassifizierungskriterien, die durch Bohrdaten gestützt werden, und beinhalten Annahmen bezüglich Metallpreisen, Cutoff-Gehalten, metallurgischen Ausbeuten und Untertagebau-Parametern.

Die qualifizierte Person hat diese Mineralressourcen- oder Mineralreserven-Schätzungen nicht unabhängig überprüft und betrachtet sie lediglich als relevant für die Veranschaulichung der Art und des Ausmaßes der Mineralisierung in diesem Gebiet. Es wären weitere Arbeiten erforderlich, um die Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu verifizieren.

Die Schätzungen verwenden Klassifizierungskategorien, die mit NI 43-101 übereinstimmen; jedoch hat keine qualifizierte Person ausreichende Arbeiten durchgeführt, um sie als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren, und der Emittent behandelt sie nicht als solche. Die Mineralisierung in der Mine New Afton ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet Brussels Creek.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jeremy Hanson, P.Geo., von Hardline Exploration Corp. geprüft und genehmigt, der eine unabhängige qualifizierte Person gemäß der Definition in NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Uranexplorationsprojekte in den Vereinigten Staaten und Paraguay mit dem Fokus auf die Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn, X.com, Facebook und Instagram zu folgen und sich unter Vanguardminingcorp.com für Updates anzumelden.

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Im Namen des Board of Directors

David Greenway

David Greenway, CEO

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Tel: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com

Website: vanguardminingcorp.com

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