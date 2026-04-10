Ist der Iran-Konflikt nach dem Waffenstillstand noch ein Faktor für die Märkte?

Der Irankrieg folgt dem gleichen Muster wie alle Machtkriege seit vielen Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Dazu muss man wissen, wie sie beginnen, wie sie verlaufen und wie sie enden. Diesem Muster folgt nun auch die Waffenruhe als erster Schritt, dem Verhandlungen folgen werden und irgendwann gibt es dann eine Art Kompromiss oder Frieden.

Mit der Waffenruhe beginnt das Spiel und kann auch noch sehr lange dauern.

Ist das Angebot von Bill Ackman für Universal Music ein Kurstreiber?

Die Finanzinvestoren kommen, um Mehrwerte zu schaffen. Es ist das übliche Spiel, kurz vor Ende eines Hypes, der demnächst seine Spitze überschreitet oder überschritten hat. Alle Analysten und Spekulanten sind dabei. Na klar, was sonst?

Geschichten dieser Art lassen sich bequem hintereinander erzählen. Wer auf den letzten Metern dabei sein will, kann es tun. Klüger ist es, die Alternativen zu suchen.

Droht Europa eine neue Rezession?

Die Europäische Union besteht aus 27 Ländern mit 27 einzelnen Interessen. Im Zuge der Globalisierung seit knapp 40 Jahren wurden einvernehmliche Handelsregeln gebastelt, die jeweils unterstellen, dass jeder mit jedem gut klarkommt. Doch dies gilt nicht ewig.

Die deutlich veränderten Handelsregeln bedingen unterschiedliche politische Interessen. Es braucht viele Jahre, um dieses neue System neu zu basteln. Die Chefin der World Trade Organization (WTO) hat dies kürzlich avisiert und auch begründet. Für Europa gilt mithin: Jeder muss sich neue Partner suchen, um sein eigenes Land auszubauen. Das macht für ein Land wie Deutschland als drittgrößter Exporteur der Welt Sinn.