Julius Baer Group Ltd. / Schlagwort(e): Personalie

Julius Bär kündigt Änderung in der Geschäftsleitung an



10.04.2026 / 15:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 10. April 2026 – Die Julius Bär Gruppe gibt heute bekannt, dass Evie Kostakis, Chief Financial Officer, von ihrer Funktion zurücktreten wird, um nach einem geordneten Übergabeprozess – der voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte stattfinden wird – eine neue internationale Führungsposition zu übernehmen. Die Nachfolgeregelung ist bereits im Gange, und der Nachfolger wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Evie Kostakis wird bis Ende 2026 im Unternehmen bleiben, um einen reibungslosen Übergang an ihre designierte Nachfolge zu gewährleisten.

Stefan Bollinger, CEO von Julius Bär, sagt: «Ich danke Evie Kostakis für ihre Führung und ihr unermüdliches Engagement für unser Unternehmen. Während ihrer 13 Jahre bei Julius Bär, davon die letzten sechs zunächst als stellvertretender CFO und seit 2022 als CFO der Gruppe, hat sie massgebend dazu beigetragen, unsere Präsenz strategisch zu optimieren, unsere operative Effizienz zu steigern und unsere Investorenbasis zu stärken. Unter ihrer Leitung wurde das Finanzierungsprofil diversifiziert, die digitale Transformation im Finanzbereich beschleunigt und eine leistungsfähige Finanzorganisation aufgebaut. Die entschlossene Führung von Evie Kostakis war entscheidend, um Julius Bär im Hinblick auf langfristigen Erfolg neu auszurichten.»

«Persönlich bin ich Evie Kostakis sehr dankbar für ihre Unterstützung und Impulse seit meinem Eintritt bei Julius Bär. Im Namen der Geschäftsleitung sowie des Verwaltungsrates danke ich ihr und wünsche ihr alles Gute für den nächsten Schritt.»

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Über Julius Bär

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Unser gesamtes Handeln orientiert sich an unserem übergeordneten Ziel: Mehrwert zu schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht. Per Ende 2025 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 521 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und Teil des Swiss Leader Index (SLI) sind, der die 30 grössten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär ist in rund 25 Ländern und an rund 60 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Abu Dhabi, Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.juliusbaer.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Julius Baer Group Ltd. Bahnhofstrasse 36 8010 Zurich Schweiz Telefon: +41 58 888 11 11 E-Mail: info@juliusbaer.com Internet: www.juliusbaer.com ISIN: CH0102484968 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2306654

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