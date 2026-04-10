Kabinenpersonal der Lufthansa streikt in Düsseldorf und Köln

DÜSSELDORF/KÖLN (dpa-AFX) - Auch in Nordrhein-Westfalen hat um Mitternacht bei der Lufthansa ein Streik des Kabinenpersonals begonnen. Eine Sprecherin der Gewerkschaft Ufo bestätigte den Auftakt des bundesweiten Streiks in der Nacht. Betroffen sind dabei auch die beiden größten Flughafen Nordrhein-Westfalens - Düsseldorf und Köln/Bonn.

Am Düsseldorfer Flughafen wurden laut der Webseite des Airports jeweils 13 Abflüge und Ankünfte annulliert - acht Flüge nach beziehungsweise aus München und fünf Flüge nach beziehungsweise aus Frankfurt. Derweil fallen in Köln/Bonn nach Angaben auf der Flughafen-Webseite jeweils drei Verbindungen von und nach München aus.

Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sind aufgerufen, ihre Arbeit bis 22.00 Uhr ruhen zu lassen. Es ist nach zwei Runden mit Streiks von Pilotinnen und Piloten in diesem Jahr der bereits dritte große Ausstand bei Deutschlands größter Fluggesellschaft./bct/DP/zb