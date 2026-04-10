Lufthansa einigt sich mit Verdi auf ersten Tarifabschluss bei City Airlines

Berlin, 10. ⁠Apr (Reuters) - Die Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi haben einen ersten Tarifabschluss für das fliegende Personal der Konzern-Tochter City Airlines erzielt. Man habe sich auf eine Ersttarifierung bei den Flugbegleitern und Piloten mit einer ‌dreijährigen Laufzeit bis Ende März 2029 geeinigt, teilten beide Seiten am Freitag mit. Dies schaffe eine stabile Basis für weiteres Wachstum ⁠und berücksichtige ⁠zugleich die wirtschaftlichen Herausforderungen des sehr wettbewerbsintensiven europäischen Kurzstreckenmarktes, erklärte die Lufthansa. "Die Beschäftigten erhalten innerhalb der nächsten Jahre deutlich mehr Gehalt und auch die Arbeitsbedingungen werden trotz des enormen Wachstumspfades Schritt für Schritt verbessert", sagte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky.

Die 2023 gegründete Lufthansa-Tochter City ‌Airlines soll wie der ebenfalls neue Flugbetrieb ‌Discover deutlich günstiger und mit niedrigeren Personalkosten operieren als die Kernmarke Lufthansa (Classic).

Man habe Gehaltssteigerungen von 20 bis 35 Prozent für das Cockpit- und ⁠Kabinenpersonal durchgesetzt, erklärte Verdi. Die Grundgehälter erhöhten sich in insgesamt drei ‌Schritten. Zudem soll es weitere Einkommenszuwächse ⁠etwa durch Zulagen geben. Ferner erhalten die Beschäftigten einen zusätzlichen freien Tag pro Monat, zwei zusätzliche Urlaubstage im Jahr, bessere Planbarkeit von Urlaub und Freizeitwünschen und mehr Teilzeitmöglichkeiten, wie ‌Verdi betonte. Am Flughafen München ⁠und seit wenigen Wochen auch am ⁠Drehkreuz in Frankfurt solle die Fluglinie den europäischen Zubringerverkehr der Lufthansa Airlines federführend übernehmen, hieß es. "An beiden Standorten beschäftigt das Unternehmen rund 500 Cockpit- und Kabinenbeschäftigte."

Bei der Kernmarke Lufthansa und der vor der Schließung stehenden Regionaltochter Cityline wird derweil gestreikt. Der Arbeitskampf beim Kabinenpersonal sorgt für den Ausfall von Hunderten Flügen der Lufthansa und trifft Zehntausende Passagiere im Oster-Rückreiseverkehr.

(Bericht von Klaus ⁠Lauer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)