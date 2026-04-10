Meloni tauscht Leonardo-Chef aus - Spitzen von Eni und Enel bestätigt

ROM (dpa-AFX) - Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat den Vorstandschef des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Leonardo abberufen und zugleich die Spitzen der Energiekonzerne Eni und Enel im Amt bestätigt. Leonardo-Chef Roberto Cingolani soll demnach durch Lorenzo Mariani ersetzt werden, wie das italienische Finanzministerium am Donnerstagabend mitteilte.

Mariani ist ein langjähriger Manager des Konzerns, der derzeit eine Führungsposition beim Raketenhersteller MBDA Missile Systems Services innehat. Die Mandate von Eni-Chef Claudio Descalzi und Enel-Manager Flavio Cattaneo sollen um drei Jahre verlängert werden.

Meloni ordnet damit die Führung von staatlich kontrollierten Unternehmen neu, rechtzeitig bevor ihre Kampagne zur Wiederwahl beginnt. Aus Sicht von Analyst Andrea Belloli von Banca Akros deutet Marianis Ernennung auf Kontinuität in der Strategie des Leonardo-Konzerns hin.

Die Leonardo-Aktie, die schon an den Vortagen wegen Berichten über den anstehenden Chefwechsel nachgegeben hatte, verlor am Freitag in Mailand zuletzt um 2,7 Prozent. Die Papiere von Eni und Enel notierten wenig verändert.

Italien hält bedeutende Beteiligungen an mehreren Unternehmen, die als strategisch für die nationale Sicherheit gelten. Die Regierung übt über Mehrheiten in den Aufsichtsgremien Kontrolle aus und schlägt im Dreijahresrhythmus die Vorstandsch