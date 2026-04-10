Netflix im Check: Transformation zur Cashmaschine?

Willkommen zu einer neuen Aktien-Analyse mit Martin Goersch. Netflix hat sich vom Streaming-Anbieter zu einer hochprofitablen Plattform entwickelt – doch genau jetzt wird es spannend.

Ein neuer Wachstumstreiber rückt in den Mittelpunkt und könnte das Geschäftsmodell nachhaltig verändern, während gleichzeitig Margen und Cashflow deutlich zulegen.

Nach einer wichtigen strategischen Entscheidung stellt sich die Frage: Wie stabil ist der Vorsprung wirklich – und wie viel Potenzial steckt noch in der Aktie?

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