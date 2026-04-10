Mehr als nur Streaming

Netflix im Check: Transformation zur Cashmaschine?

onvista · Uhr
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Willkommen zu einer neuen Aktien-Analyse mit Martin Goersch. Netflix hat sich vom Streaming-Anbieter zu einer hochprofitablen Plattform entwickelt – doch genau jetzt wird es spannend.

Ein neuer Wachstumstreiber rückt in den Mittelpunkt und könnte das Geschäftsmodell nachhaltig verändern, während gleichzeitig Margen und Cashflow deutlich zulegen.

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Nach einer wichtigen strategischen Entscheidung stellt sich die Frage: Wie stabil ist der Vorsprung wirklich – und wie viel Potenzial steckt noch in der Aktie?

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