Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: Energiekontor AG - from First Berlin Equity Research GmbH 10.04.2026 / 09:44 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Energiekontor AG Company Name: Energiekontor AG ISIN: DE0005313506 Reason for the Update research: Recommendation: Buy from: 10.04.2026 Target price: 66,00 Euro Target price on sight 12 Monate of: Last rating change: 18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 79,00 auf EUR 66,00. Zusammenfassung: Energiekontor hat die Zahlen für 2025 veröffentlicht und eine Analysten-Telefonkonferenz abgehalten. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) von EUR40,5 Mio. lag am oberen Ende der angepassten Guidance und 33% über unserer Prognose. Für 2026 erwartet das Unternehmen ein EBT zwischen EUR40 Mio. und EUR60 Mio., was unter der bisherigen Konsensschätzung von EUR69 Mio. und unserer bisherigen Prognose liegt. EKT hält dennoch an ihrer EBT-Prognose für 2028 von EUR120 Mio. fest, weist aber darauf hin, dass eine weitere Verschlechterung der Regulierung und der Marktbedingungen dieses Ziel gefährden könnte. Das Management schlägt vor, die Dividende auf EUR1,00 zu verdoppeln, da der Nettogewinn etwa doppelt so hoch ist wie 2024. Wir haben unsere Prognosen für 2026E und die Folgejahre aufgrund der gestiegenen regulatorischen Unsicherheit in Energiekontors Kernmärkten Großbritannien und Deutschland gesenkt. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung, die die gesenkten Prognosen und die höheren Zinssätze berücksichtigt, ergibt ein neues Kursziel von EUR66 (zuvor: EUR79). EKT ist schlank, agil und auf profitable Märkte fokussiert. Wir sind überzeugt, dass sich das Management an das wettbewerbsintensivere Marktumfeld anpasst. EKT wird zu den Gewinnern der sich anbahnenden Konsolidierung gehören. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 77%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=332354f73c4cd4736be94e8c32b62281 Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=7f2fc8a6-34b0-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2306446 10.04.2026 CET/CEST °