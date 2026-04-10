Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Original-Research: Energiekontor AG - from First Berlin Equity Research GmbH

10.04.2026 / 09:44 CET/CEST
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result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Energiekontor AG

     Company Name:            Energiekontor AG
     ISIN:                    DE0005313506

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    10.04.2026
     Target price:            66,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG
(ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal
bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 79,00 auf EUR
66,00.

Zusammenfassung:
Energiekontor hat die Zahlen für 2025 veröffentlicht und eine
Analysten-Telefonkonferenz abgehalten. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) von
EUR40,5 Mio. lag am oberen Ende der angepassten Guidance und 33% über unserer
Prognose. Für 2026 erwartet das Unternehmen ein EBT zwischen EUR40 Mio. und
EUR60 Mio., was unter der bisherigen Konsensschätzung von EUR69 Mio. und unserer
bisherigen Prognose liegt. EKT hält dennoch an ihrer EBT-Prognose für 2028
von EUR120 Mio. fest, weist aber darauf hin, dass eine weitere
Verschlechterung der Regulierung und der Marktbedingungen dieses Ziel
gefährden könnte. Das Management schlägt vor, die Dividende auf EUR1,00 zu
verdoppeln, da der Nettogewinn etwa doppelt so hoch ist wie 2024. Wir haben
unsere Prognosen für 2026E und die Folgejahre aufgrund der gestiegenen
regulatorischen Unsicherheit in Energiekontors Kernmärkten Großbritannien
und Deutschland gesenkt. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung, die
die gesenkten Prognosen und die höheren Zinssätze berücksichtigt, ergibt ein
neues Kursziel von EUR66 (zuvor: EUR79). EKT ist schlank, agil und auf
profitable Märkte fokussiert. Wir sind überzeugt, dass sich das Management
an das wettbewerbsintensivere Marktumfeld anpasst. EKT wird zu den Gewinnern
der sich anbahnenden Konsolidierung gehören. Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 77%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=332354f73c4cd4736be94e8c32b62281

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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