Original-Research: SYZYGY AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: SYZYGY AG - von GBC AG 10.04.2026 / 11:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu SYZYGY AG Unternehmen: SYZYGY AG ISIN: DE0005104806 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,70 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann Verbesserung der Rentabilität nach erfolgten Restrukturierungsmaßnahmen erwartet Wie erwartet, hat die SYZYGY AG im Geschäftsjahr 2025 einen Rückgang der Umsatzerlöse auf 56,84 Mio. EUR (VJ: 69,43 Mio. EUR) verzeichnet. Der Rückgang in Höhe von -18,1 % fällt dabei deutlich höher aus als in der ursprünglichen Unternehmens-Guidance (Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich) und etwas höher als in der unterjährig angepassten Guidance (-17 %). Maßgeblich für den Umsatzrückgang ist die schwache Entwicklung im Kernsegment Deutschland, das mit 46,06 Mio. EUR (VJ: 56,45 Mio. EUR) den stärksten absoluten Rückgang verzeichnete. Dieser ist auf geringere Kundenbudgets, kleinere Projekte, Verschiebungen sowie den Wegfall von Großkunden zurückzuführen. Das Segment Polen, vertreten durch Ars Thanea, litt unter einer rückläufigen US-Nachfrage und Projektverschiebungen. Es wies einen Umsatzrückgang auf 6,68 Mio. EUR (VJ: 8,21 Mio. EUR) aus. Lediglich das Segment UK & USA zeigte sich mit Umsätzen in Höhe von 5,06 Mio. EUR stabil. Es wurde durch ein starkes erstes Halbjahr gestützt. Analog zur Umsatzentwicklung lag das EBIT vor Goodwill-Abschreibungen mit -1,17 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahreswert von 5,67 Mio. EUR. Zusätzlich zu den rückläufigen Umsätzen wurde das operative Ergebnis durch Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von rund 1,3 Mio. EUR belastet, deren Einspareffekte erst zeitverzögert greifen. Wie in den vergangenen Geschäftsjahren hat die SYZYGY AG aufgrund der schwächeren Geschäftsaussichten der Tochtergesellschaften, denen ein Firmenwert zugeordnet ist, Goodwill-Abschreibungen in Höhe von 7,71 Mio. EUR (VJ: 16,64 Mio. EUR) vorgenommen. Diese betrafen die SYZYGY Performance, Ars Thanea und Unique Digital UK. Goodwill-Abschreibungen hatten wir vor der Vorlage der vorläufigen Zahlen nicht erwartet, gegenüber diesen sind sie nochmals höher ausgefallen. Nach Goodwill-Abschreibungen weist die SYZYGY AG ein EBIT in Höhe von -8,88 Mio. EUR (VJ: -10,98 Mio. EUR) und auch ein deutlich negatives Nachsteuerergebnis in Höhe von -9,31 Mio. EUR (VJ: -13,31 Mio. EUR) aus. Gemäß der Unternehmens-Guidance wird für das laufende Geschäftsjahr 2026 mit Umsatzerlösen in Höhe von rund 50 Mio. EUR und einem EBIT von 1,5 bis 2,0 Mio. EUR gerechnet. Der daraus resultierende erwartete Umsatzrückgang in Höhe von rund 6,8 Mio. EUR dürfte in erster Linie dem Segment Deutschland zuzuordnen sein. Das Marktumfeld ist weiterhin von einer herausfordernden konjunkturellen Lage geprägt, die mit wenigen Ausschreibungen, Etatkürzungen und Projektverschiebungen einhergeht. Zudem wird der Wegfall eines Etats im mittleren einstelligen Mio.-EUR-Bereich voraussichtlich nicht aufgefangen werden können. Flankierend dazu dürften die Segmente UK & USA sowie Polen von Neukundengewinnen profitieren und wir rechnen hier mit einem Umsatzanstieg (UK & USA) bzw. mit einer seitwärts gerichteten Umsatzentwicklung (Polen). Auf dieser Grundlage rechnen wir für das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 50,02 Mio. EUR und einem EBIT von 1,50 Mio. EUR. Die Gesellschaft dürfte hierbei vom Wegfall der Restrukturierungsaufwendungen sowie von den Einspareffekten profitieren. In den kommenden Geschäftsjahren sollte die SYZYGY AG von der niedrigeren Basis ausgehend, leichte Umsatzsteigerungen erwirtschaften und aufgrund der schlankeren Kostenstruktur eine überproportionale operative Ergebnisverbesserung erreichen. Für das Geschäftsjahr 2028 prognostizieren wir eine EBIT-Marge von 7,2 %. Im Rahmen des DCF-Modells haben wir unverändert ein Kursziel in Höhe von 2,70 EUR ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=aae05ebc5b69fb71c7cf8d4dcdd67ff6 Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1,5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++ Fertigstellung: 10.04.2026 (08:24 Uhr) Erste Weitergabe: 10.04.2026 (11:00 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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