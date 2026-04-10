Original-Research: SYZYGY AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: SYZYGY AG - von GBC AG

10.04.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu SYZYGY AG

     Unternehmen:               SYZYGY AG
     ISIN:                      DE0005104806

     Anlass der Studie:         Researchstudie (Anno)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  2,70 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker; Marcel Goldmann

Verbesserung der Rentabilität nach erfolgten Restrukturierungsmaßnahmen
erwartet

Wie erwartet, hat die SYZYGY AG im Geschäftsjahr 2025 einen Rückgang der
Umsatzerlöse auf 56,84 Mio. EUR (VJ: 69,43 Mio. EUR) verzeichnet. Der Rückgang
in Höhe von -18,1 % fällt dabei deutlich höher aus als in der ursprünglichen
Unternehmens-Guidance (Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich)
und etwas höher als in der unterjährig angepassten Guidance (-17 %).

Maßgeblich für den Umsatzrückgang ist die schwache Entwicklung im
Kernsegment Deutschland, das mit 46,06 Mio. EUR (VJ: 56,45 Mio. EUR) den
stärksten absoluten Rückgang verzeichnete. Dieser ist auf geringere
Kundenbudgets, kleinere Projekte, Verschiebungen sowie den Wegfall von
Großkunden zurückzuführen. Das Segment Polen, vertreten durch Ars Thanea,
litt unter einer rückläufigen US-Nachfrage und Projektverschiebungen. Es
wies einen Umsatzrückgang auf 6,68 Mio. EUR (VJ: 8,21 Mio. EUR) aus. Lediglich
das Segment UK & USA zeigte sich mit Umsätzen in Höhe von 5,06 Mio. EUR
stabil. Es wurde durch ein starkes erstes Halbjahr gestützt.

Analog zur Umsatzentwicklung lag das EBIT vor Goodwill-Abschreibungen mit
-1,17 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahreswert von 5,67 Mio. EUR. Zusätzlich zu
den rückläufigen Umsätzen wurde das operative Ergebnis durch
Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von rund 1,3 Mio. EUR belastet, deren
Einspareffekte erst zeitverzögert greifen. Wie in den vergangenen
Geschäftsjahren hat die SYZYGY AG aufgrund der schwächeren
Geschäftsaussichten der Tochtergesellschaften, denen ein Firmenwert
zugeordnet ist, Goodwill-Abschreibungen in Höhe von 7,71 Mio. EUR (VJ: 16,64
Mio. EUR) vorgenommen. Diese betrafen die SYZYGY Performance, Ars Thanea und
Unique Digital UK. Goodwill-Abschreibungen hatten wir vor der Vorlage der
vorläufigen Zahlen nicht erwartet, gegenüber diesen sind sie nochmals höher
ausgefallen. Nach Goodwill-Abschreibungen weist die SYZYGY AG ein EBIT in
Höhe von -8,88 Mio. EUR (VJ: -10,98 Mio. EUR) und auch ein deutlich negatives
Nachsteuerergebnis in Höhe von -9,31 Mio. EUR (VJ: -13,31 Mio. EUR) aus.

Gemäß der Unternehmens-Guidance wird für das laufende Geschäftsjahr 2026 mit
Umsatzerlösen in Höhe von rund 50 Mio. EUR und einem EBIT von 1,5 bis 2,0 Mio.
EUR gerechnet. Der daraus resultierende erwartete Umsatzrückgang in Höhe von
rund 6,8 Mio. EUR dürfte in erster Linie dem Segment Deutschland zuzuordnen
sein. Das Marktumfeld ist weiterhin von einer herausfordernden
konjunkturellen Lage geprägt, die mit wenigen Ausschreibungen, Etatkürzungen
und Projektverschiebungen einhergeht. Zudem wird der Wegfall eines Etats im
mittleren einstelligen Mio.-EUR-Bereich voraussichtlich nicht aufgefangen
werden können. Flankierend dazu dürften die Segmente UK & USA sowie Polen
von Neukundengewinnen profitieren und wir rechnen hier mit einem
Umsatzanstieg (UK & USA) bzw. mit einer seitwärts gerichteten
Umsatzentwicklung (Polen).

Auf dieser Grundlage rechnen wir für das laufende Geschäftsjahr mit einem
Umsatz von 50,02 Mio. EUR und einem EBIT von 1,50 Mio. EUR. Die Gesellschaft
dürfte hierbei vom Wegfall der Restrukturierungsaufwendungen sowie von den
Einspareffekten profitieren. In den kommenden Geschäftsjahren sollte die
SYZYGY AG von der niedrigeren Basis ausgehend, leichte Umsatzsteigerungen
erwirtschaften und aufgrund der schlankeren Kostenstruktur eine
überproportionale operative Ergebnisverbesserung erreichen. Für das
Geschäftsjahr 2028 prognostizieren wir eine EBIT-Marge von 7,2 %.

Im Rahmen des DCF-Modells haben wir unverändert ein Kursziel in Höhe von
2,70 EUR ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=aae05ebc5b69fb71c7cf8d4dcdd67ff6

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (1,5a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm
+++++++++++++++
Fertigstellung: 10.04.2026 (08:24 Uhr)
Erste Weitergabe: 10.04.2026 (11:00 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=09026ea0-34ab-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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