Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Energiekrise

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Energiekrise:

"In vielen Staaten, die abhängiger sind von der Energie aus der Golf-Region, gelten bereits drastische Einschränkungen - Fahrverbote, Rationalisierungen und anderes. (...) Darauf müssen Politiker reagieren. Was die Koalition bisher zeigte, ist dürftig. (...) Die Nürnberger Wirtschaftsweise Grimm, die Ministerin Reiche berät, plädiert für ein Tempolimit. Doch die Ressortchefin will diese goldene Brücke der Vernunft offenbar nicht gehen."/yyzz/DP/men

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