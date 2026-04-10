Reiche gegen Klingbeil - Koalition streitet offen über Entlastungen

(Stellt Zuordnung Limbacher richtig.)

- ⁠von Andreas Rinke

Berlin, 10. Apr (Reuters) - Trotz eines Machtworts des Kanzlers streitet die Bundesregierung offen über nötige Maßnahmen angesichts der hohen Spritpreise. Parallel zu einem Termin von Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) mit Sozialpartnern zu dem Thema erklärte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche in einer Pressekonferenz, dass sie die Klingbeil-Forderung nach einer Übergewinn-Steuer klar ablehne. Stattdessen schlug sie etwa eine Senkung der Dieselsteuern für das Speditionsgewerbe sowie eine Erhöhung der Pendlerpauschale vor.

Zudem kündigte Reiche einen Koalitionsausschuss der Spitzen von CDU, CSU und SPD am Wochenende an - was ‌ein Regierungssprecher wiederum nicht bestätigen wollte. "Die Einlassungen von Bundeswirtschaftsministerin Reiche sind sehr befremdlich. Stellen sie doch massiv das Miteinander dieser Koalition infrage", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, der "Rheinischen Post" zu dem Auftritt. Der SPD-Fraktionsvize Esra Limbacher bezeichnete Reiche als ungeeignet in ihrem Amt. "Es ist bedauerlich, dass ⁠sich eine Wirtschaftsministerin als ⁠Vertreterin der Mineralölkonzerne versteht, statt gemeinsam mit dem Koalitionspartner für die Entlastung der vielen kleinen Unternehmen zu sorgen", sagte er der "Rheinischen Post". Reiche hatte Entlastungsvorschlägen der SPD zuvor als "teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig" bezeichnet. In der Union wiederum wird Klingbeil vorgeworfen, dass er unter Druck seiner Partei stehe und deshalb das Thema Übergewinnsteuer immer wieder nach vorne ziehe.

Die Koalition ringt seit Wochen um Antworten auf die wegen des Iran-Kriegs stark gestiegenen Preise an den Tankstellen und hat bereits eine Verschärfung des Kartellrechts auf den Weg gebracht. Reiche verwies darauf, dass die Preise an den Tankstellen zuletzt tatsächlich gesunken seien.

Merz hatte am Donnerstag betont, dass er ‌die Wirtschaftsministerin und den Finanzminister in einem gemeinsamen Gespräch aufgefordert habe, gemeinsame Vorschläge vorzulegen. Auch Merz ‌hatte dabei die Erhebung einer Übergewinnsteuer klar abgelehnt. Kurz danach hatten SPD-Co-Chef Klingbeil und die SPD aber erneut gepostet, dass sie eine Übergewinnsteuer sowie einen Preisdeckel nach Luxemburger Modell wollen. Zudem sollten die Energiesteuern vorübergehend gesenkt werden.

Klingbeil hatte zusammen mit vier anderen EU-Finanzminister die EU-Kommission aufgefordert, Gewinne bei Mineralölkonzernen für vermutete zu hohe Profite abzuschöpfen. Druck für einen ⁠solchen Schritt kommt auch aus SPD- und CDU-geführten Bundesländern. Reiche konterte am Freitag, dass sie diese Maßnahme wie der Kanzler für verfassungsrechtlich fragwürdig halte. Zudem gebe es ‌offene Gerichtsverfahren aus dem Jahr 2022, als eine ähnliche Maßnahme verhängt wurde. Möglicherweise müsse ⁠der Bund sogar Entschädigungen an Unternehmen leisten, die sich erfolgreich gegen die damalige Maßnahme gewehrt hätten. "Sehenden Auges in eine verfassungsrechtlich schwierige Lage zu rutschen, kann meine Zustimmung nicht finden", so Reiche.

Klingbeil war am Freitag mit Spitzen der Gewerkschaften und der Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände zusammengekommen. In dem Arbeitsgespräch sei es um die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs, insbesondere die hohen Energiepreise gegangen, sagte eine Sprecherin. Über die Inhalte des Gesprächs sei Vertraulichkeit ‌vereinbart worden.

STREIT AUCH ÜBER EINNAHMEN

Uneins ist man sich in der Regierung sogar dabei, wieviel ⁠Geld überhaupt für Entlastungsmaßnahmen zur Verfügung steht. So mahnte Reiche, dass ⁠das Finanzministerium zusätzliche Einnahmen durch die Preiserhöhungen an die Bürger habe und diese zurückgeben müsse. "Wir und die Institute rechnen mit Einnahmen von 100 bis 200 Millionen Euro pro Monat mehr aus dem erhöhten Mehrwertsteuerauskommen", sagte die CDU-Politikerin. Dagegen betonte eine Sprecherin des Finanzministeriums, dass das Ministerium eher mit Mindereinnahmen bei der Mehrwertsteuer rechne. Schon vor zwei Wochen hatte das Ministerium darauf verwiesen, dass wegen der hohen Preise weniger Auto gefahren werde und viele Bürger in Grenzgebieten im Ausland tankten, weil dort die Preise weniger stark als in Deutschland gestiegen sind.

Differenzen gibt es auch bei der Frage, wer entlastet werden soll. Sowohl Merz als auch Reiche pochen darauf, dass die Hilfe zielgerichtet sein müsse. Reiche erklärte deshalb, dass etwa das Gütergewerbe entlastet werden müsse. Die Güter- und Logistikbranche stehe unter starkem Druck. Der Vorschlag sei, die Steuer auf LKW-Diesel für die Güter- und Logistikbranche abzusenken. Auch dies muss in der Bundesregierung aber erst ⁠noch entschieden werde, weil es Steuerausfälle nach sich zieht.

Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums betonte, dass es nach wie vor keinen Versorgungsengpass gebe. So sei auch ein Teil der freigegebene Öl-Reserven gar nicht abgerufen worden.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)