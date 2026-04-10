Spekulation um Ukraine-Deal

Rüstungswerte unter Druck

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Rüstungswerte sind am späten Freitagvormittag kräftig unter Druck geraten. In Dax und MDax verloren Rheinmetall , Renk und Hensoldt über 5 Prozent. Die Papiere der Czechoslovak Group CSG brachen sogar um 10 Prozent auf ein neuerliches Rekordtief ein.

Am Markt kamen Spekulationen über einen möglichen Deal zwischen der Ukraine und Russland auf, der den seit 2022 währenden Krieg eventuell sogar beenden könnte. Auslöser waren Aussagen des ukrainischen Unterhändlers Kyrylo Budanov aus einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg, die dort verbreitet wurden. Das Interview stammt allerdings vom 4. April./ag/jha/

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