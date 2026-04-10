SAP, Amazon, Palantir: KI-Druck, Milliarden-Wette, Konkurrenz
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Mercedes, Adidas, SAP, OMV, Gitlab, Datadog, Zscaler, Taiwan Semiconductor, Amazon, Palantir.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
SAP: KI sorgt für Unsicherheit
Die Aktie bleibt angeschlagen und nähert sich wieder wichtigen Tiefs. Wie groß ist der Einfluss von Künstlicher Intelligenz wirklich – und steht das Geschäftsmodell vor einem tiefgreifenden Wandel?
Amazon: Milliarden für die Zukunft
Der Konzern investiert massiv in neue Rechenzentren und baut seine KI-Infrastruktur weiter aus. Gleichzeitig entsteht ein ganz neues Standbein im Gesundheitsbereich – mit spannenden Perspektiven.
Palantir: Druck durch neue Konkurrenz
Die Aktie verliert an Dynamik und bekommt Gegenwind von schnell wachsenden KI-Anbietern. Wie stabil ist das Geschäftsmodell noch – und was bedeutet das für die Bewertung?
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