SAP, Amazon, Palantir: KI-Druck, Milliarden-Wette, Konkurrenz

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

SAP: KI sorgt für Unsicherheit

Die Aktie bleibt angeschlagen und nähert sich wieder wichtigen Tiefs. Wie groß ist der Einfluss von Künstlicher Intelligenz wirklich – und steht das Geschäftsmodell vor einem tiefgreifenden Wandel?

Amazon: Milliarden für die Zukunft

Der Konzern investiert massiv in neue Rechenzentren und baut seine KI-Infrastruktur weiter aus. Gleichzeitig entsteht ein ganz neues Standbein im Gesundheitsbereich – mit spannenden Perspektiven.

Palantir: Druck durch neue Konkurrenz

Die Aktie verliert an Dynamik und bekommt Gegenwind von schnell wachsenden KI-Anbietern. Wie stabil ist das Geschäftsmodell noch – und was bedeutet das für die Bewertung?