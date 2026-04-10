Selenskyj: Haben Drohnen über Golfstaaten zerstört

KIEW (dpa-AFX) - Ukrainische Soldaten haben nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj im Iran-Krieg Angriffe iranischer Drohnen auf Staaten am Persischen Golf abgewehrt. "Haben wir iranische Shahed-(Drohnen) zerstört? Ja, haben wir. War das nur in einem Land? Nein, in mehreren. Meiner Meinung nach ist das ein Erfolg", zitierte Selenskyj auf dem Portal X seine eigenen Aussagen in einem Gespräch mit Journalisten. Er verwies auf Militärexperten, die Kiew vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs in die Region entsandt habe. Die Ukraine habe mehreren Ländern gezeigt, wie man mit Abfangdrohnen arbeite.

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Moskaus Streitkräfte setzen dabei massiv Drohnen der ursprünglich iranischen Bauart Shahed ein. Der Iran hat als Reaktion auf Luftangriffe der USA und Israels die Anrainerstaaten des Persischen Golfs ebenfalls mit diesem Drohnentyp beschossen. Darauf bot Kiew den Staaten im Nahen Osten und den Golfmonarchien gleich zu Beginn des Iran-Kriegs Hilfe an.

Rüstungskooperation mit den Golfstaaten

Selenskyj reiste auch selbst in die Region und schloss Vereinbarungen mit Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Demnach sollen ukrainische Unternehmen mit den Streitkräften dieser Staaten zum Schutz bestimmter Einrichtungen zusammenarbeiten. Kiew erhalte im Gegenzug Flugabwehrmunition zum Schutz seiner Energieinfrastruktur sowie Rohöl und Diesel. Über ähnliche Abkommen spreche man mit dem Oman, Kuwait und Bahrain, sagte der ukrainische Präsident./ksr/DP/men