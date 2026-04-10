Miserables erstes Quartal

Sind Software-Aktien jetzt günstig genug, um einzusteigen?

onvista · Uhr
KI

Aktien aus dem Software-Bereich sind zuletzt massiv gefallen. Microsoft durchlief gar das schwächste Quartal seit 2008. Lohnt sich bei diesen Kursabschlägen ein Einstieg?

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Der Eingang der Nasdaq in New York.
Quelle: Adobe.com/JHVEPhoto

Nach einer starken Rally im Vorjahr hat der Markt zu KI ein zwiegespaltenes Verhältnis entwickelt. Einerseits droht durch KI die Zerstörung etablierter Software-Geschäfte. Auf der anderen Seite ist gar nicht sicher, ob sich die milliardenschweren KI-Investments am Ende rentieren.

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