Miserables erstes Quartal

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Nach einer starken Rally im Vorjahr hat der Markt zu KI ein zwiegespaltenes Verhältnis entwickelt. Einerseits droht durch KI die Zerstörung etablierter Software-Geschäfte. Auf der anderen Seite ist gar nicht sicher, ob sich die milliardenschweren KI-Investments am Ende rentieren.
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