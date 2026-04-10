Software bearish | Inflation sehr heiß | Gewinnmitnahmen

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Software-Aktien geraten unter Druck: ServiceNow (NOW), Snowflake (SNOW) und Okta (OKTA) zeigen, wie nervös der Markt beim Thema KI, Margen und Bewertung inzwischen geworden ist.

Gleichzeitig senden Halbleiter und Transporte ein bullishes Signal: Der Philadelphia Semiconductor Index SOX und der Dow Jones Transportation Index markieren neue Hochs. Dazu kommen die US-Inflationsdaten: Der CPI bleibt wichtig, weil Energie teuer bleibt und der Markt weiter auf jeden Hinweis für die Fed schaut.

Meine Opening Bell zeigt heute das ganze Bild: selektive Stärke an der Wall Street, aber unter der Oberfläche wird deutlich härter sortiert.



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