Software bearish | Inflation sehr heiß | Gewinnmitnahmen

Markus Koch · Uhr
Cybersecurity
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// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //

Software-Aktien geraten unter Druck: ServiceNow (NOW), Snowflake (SNOW) und Okta (OKTA) zeigen, wie nervös der Markt beim Thema KI, Margen und Bewertung inzwischen geworden ist.
Gleichzeitig senden Halbleiter und Transporte ein bullishes Signal: Der Philadelphia Semiconductor Index SOX und der Dow Jones Transportation Index markieren neue Hochs. Dazu kommen die US-Inflationsdaten: Der CPI bleibt wichtig, weil Energie teuer bleibt und der Markt weiter auf jeden Hinweis für die Fed schaut.
Meine Opening Bell zeigt heute das ganze Bild: selektive Stärke an der Wall Street, aber unter der Oberfläche wird deutlich härter sortiert.

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