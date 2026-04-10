TAGESVORSCHAU: Termine am 10. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 10. April

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen 09:30 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 3/26 03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid 03:30 CHN: Erzeugerpreise 3/26 03:30 CHN: Verbraucherpreise 3/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 08:00 DEU. Baupreise für Wohngebäude 2/26 08:00 NOR: Verbraucherpreise 3/26 08:00 NOR: Industrieproduktion 2/26 09:00 AUT: Industrieproduktion 2/26 10:00 ITA: Industrieproduktion 2/26 14:30 USA: Verbraucherpreise 3/26 14:30 USA: Realeinkommen 3/26 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/26 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig) 18:00 RUS: BIP Jahr 2025 18:00 RUS: BIP Q4/25 18:00 RUS: Verbraucherpreise 3/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Die Gewerkschaft Ufo hat das Kabinenpersonal der Lufthansa und der Tochter Lufthansa Cityline zu einem Streik aufgerufen. Der Ausstand ist von 0.01 Uhr bis 22.00 Uhr vorgesehen.

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