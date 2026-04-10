Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 07 April 2026 to 09 April 2026

Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume
per day (number of
shares)

Weighted
average price
per day

Market (MIC
Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

07/04/2026

FR0013230612

1 932

16.6654

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

08/04/2026

FR0013230612

3 585

17.2472

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

09/04/2026

FR0013230612

4 109

16.9405

XPAR

 

 

 

TOTAL

9 626

16.9995

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260410872820/en/

Tikehau Capital

