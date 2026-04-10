Trading-Chance Palladium: Abwärts bis Mitte Juni?

Good to know about Palladium

Palladium ist ein silbrig-weiß glänzendes Edelmetall aus der Platin-Gruppe, das sich durch eine außergewöhnlich geringe Dichte und den niedrigsten Schmelzpunkt innerhalb dieser Elementfamilie auszeichnet. Eine seiner bemerkenswertesten chemischen Eigenschaften ist die Fähigkeit, gewaltige Mengen an Wasserstoff zu absorbieren, was es für spezialisierte wissenschaftliche und industrielle Anwendungen prädestiniert. Trotz seiner Zugehörigkeit zu den Edelmetallen ist Palladium reaktionsfreudiger als Gold oder Platin, behält jedoch an der Luft seinen Glanz, ohne anzulaufen, was es auch für die Schmuckindustrie attraktiv macht. Die industrielle Nutzung wird heute fast vollständig von der Automobilindustrie dominiert, auf die etwa 80 bis 85 Prozent des weltweiten Verbrauchs entfallen. Dort dient es als entscheidende Komponente in Abgaskatalysatoren für Ottomotoren, um Schadstoffe wie Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoffe in weniger schädliche Stoffe umzuwandeln. Die verbleibenden Anteile verteilen sich auf die Elektronikbranche, wo es in Vielschicht-Keramikkondensatoren zum Einsatz kommt, sowie auf die Zahnmedizin für Legierungen und die chemische Industrie als Katalysator für Hydrierreaktionen.

In der Natur kommt Palladium extrem selten vor, was sich in einer hochkonzentrierten geografischen Produktion widerspiegelt. Den größten Anteil an der weltweiten Förderung hält Russland, das meist für rund 40 Prozent des globalen Angebots verantwortlich ist, gefolgt von Südafrika mit einem Anteil von etwa 30 bis 35 Prozent. Weitere nennenswerte Mengen werden in Kanada und den USA gewonnen, wobei Palladium häufig als Nebenprodukt beim Abbau von Nickel oder Platin anfällt. Diese starke Konzentration auf wenige Förderländer führt dazu, dass der Markt sehr empfindlich auf geopolitische Spannungen reagiert. Im direkten Vergleich mit Platin zeigen sich sowohl technische als auch marktstrategische Unterschiede.

Während Platin aufgrund seiner höheren Hitzebeständigkeit traditionell eher in Dieselkatalysatoren verbaut wird, ist Palladium der Standard für Benzinmotoren. Palladium ist zudem deutlich leichter als Platin und war lange Zeit kostengünstiger, was zu einer massiven Substitution führte, bis die Preise aufgrund des knappen Angebots zeitweise über die von Platin stiegen. In der Schmuckherstellung wird Palladium oft geschätzt, weil es im Gegensatz zu Weißgold keine Rhodinierung benötigt, um seine helle Farbe zu behalten, und durch sein geringeres Gewicht einen höheren Tragekomfort bietet.

Saisonale Schwäche zwischen Mitte April und Mitte Juni erklärt

Es gibt im Wesentlichen drei Hauptgründe für diese "Frühjahrsmüdigkeit" beim Palladium, die wir kurz und prägnant aufführen wollen:

1. Der industrielle Zyklus (Automobilbranche)

Über 80 % des weltweiten Palladiums werden für Katalysatoren in Autos mit Benzinmotor verwendet. Die großen Automobilhersteller planen ihre Produktion oft in Zyklen: Während sich im späten Winter und frühen Frühjahr (Januar bis März) die Hersteller mit den benötigten Rohstoffen eindecken, um die Produktion für das restliche Jahr abzusichern, sehen wir eine Abkühlungsphase ab April. Hier sind die Lager oft voll und die unmittelbare Nachfrage sinkt. Da die Industrie ihr Material bereits hat, lässt der Kaufdruck am Markt nach.

2. "Sommerloch" und Fabrikferien

Im Mai und Juni beginnen viele Industrieunternehmen (besonders in Europa und Nordamerika), ihre Produktionskapazitäten für die Sommermonate zu planen. Da im Sommer oft Werksferien anstehen und die Produktion gedrosselt wird, sinkt der Bedarf an neuen Lieferungen in den Wochen davor (also genau in deinem Zeitraum April bis Juni).

3. Gewinnmitnahmen und "Sell in May"

An den Finanzmärkten gibt es die alte Börsenweisheit "Sell in May and go away". Da Palladium auch ein Spekulationsobjekt ist, neigen viele Händler dazu, Gewinne aus dem starken ersten Quartal im April oder Mai mitzunehmen. Das sorgt für zusätzlichen Verkaufsdruck.

Das saisonale Setup: Short zwischen 17. April und 15. Juni

Auch wenn wir Trader gerne hohe Trefferquoten bei einer Strategie haben, weil es uns das Gefühl gibt, oft richtig zu liegen, muss man verstehen, dass einige Setups zwar dem Münzwurf recht nah sind, dafür aber sensationelle Auszahlungsquoten (Gewinn pro Trade) aufweisen. So verhält es sich bei unserem heutigen Setup. Die Strategie steigt immer am 17. April Short in Palladium ein. Am Handelsende des 15. Juni wird der Trade jeweils glattgestellt. Wenn ein Datum auf ein Wochenende fällt, wird die Aktion am unmittelbar folgenden Handelstag zur üblichen Uhrzeit (Einstieg zu Handelsbeginn, Exit zum Handelsschluss) ausgeführt. Die Trefferquote ist mit 56 Prozent anständig, jedoch nicht auffällig hoch. Ganz anders der Gewinn. Dort stehen 164.000 Dollar zu Buche, bei einem Maximalen Draw Down von 19.455 Dollar.

Quelle: www.tradingview.com

Es ist wichtig, mit Wahrscheinlichkeiten umgehen zu können. Dieses Setup handeln wir jedes Jahr, wohlwissend, dass es nicht immer erfolgreich ist. Nur so sind wir aber bei den Fällen dabei, in denen der Palladiumpreis im besagten Zeitabschnitt schwächelt. Ein wenig kann man das Trader-Dasein mit dem Angeln vergleichen: ein Angler muss die Angel auswerfen und geduldig warten, bis ein Fisch anbeißt. Wirft er sie nicht aus, so kann nie ein Fisch anbeißen. Doch es braucht Ruhe, Gelassenheit und Hartnäckigkeit!

Fazit

Das saisonale Zeitfenster für einen Short-Trade auf Palladium öffnet sich in den kommenden Tagen. Bis Mitte Juni muss die Position gemäß unseres Regelwerks gehalten werden, um das Potenzial bestmöglich auszuschöpfen. Ein geeignetes Produkt für diese Trading-Chance haben wir für Sie ausgesucht und stellen es nachfolgend gerne vor.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf Palladium

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 1988,863 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 1548 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 3,58. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet UN47BN.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1800-2000 USD

Unterstützungen: 1000 und 1250 USD

Open end Turbo Bear Optionsschein auf Palladium

Basiswert Palladium WKN UN47BN ISIN DE000UN47BN8 Basispreis 1988,863 USD K.O.-Schwelle 1988,863 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 3,58 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.