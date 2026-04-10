Umsatz im ersten Quartal 2026

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Bossard Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Umsatz im ersten Quartal 2026

10.04.2026 / 06:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sehr geehrte Damen und Herren

Anbei erhalten Sie die Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR der Bossard Holding AG vom 10. April 2026.

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EQS News ID:2306210
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