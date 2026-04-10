Umsatz im ersten Quartal 2026
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Bossard Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Umsatz im ersten Quartal 2026
10.04.2026 / 06:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Anbei erhalten Sie die Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR der Bossard Holding AG vom 10. April 2026.
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