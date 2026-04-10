WOCHENVORSCHAU: Termine bis 24. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 24. April

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APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk, Wiesbaden 11:00 DEU: Volkswagen, Auslieferungen Q1 13:00 PRT: EDP Renovaveis, Hauptversammlung 13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen 17:00 DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close Call Q1/26 17:30 DEU: Porsche AG, Pre-Close Call Q1/26 17:50 FRA: LVMH, Q1-Umsatz 22:30 USA: Goodyear, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 2/26 08:00 DEU: Inlandstourismus 2/26 12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 14:00 POL: Leistungsbilanz 2/26 14:00 POL: Handelsbilanz 2/26 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 3/26 SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: Pressegespräch Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) zur Stellungnahme «Zirkuläres Bauen: Bestand erhalten, Kreisläufe schließen» + 10.00 Übergabe der Stellungnahme an Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und die Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) 18:00 DEU: Tag der Mobilitätswirtschaft des Deutschen Verkehrsforums (DVF) zu Herausforderungen der Verkehrspolitik mit Rede von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), Berlin USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank beginnt --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz 07:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz 07:30 DEU: Tonies, Jahreszahlen (endgültig) (15.00 Call) 08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Imperial Brands, Q2-Umsatz 10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:00 CHE: Givaudan, Spring Investor Conference 10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung 12:00 USA: Blackrock, Q1-Zahlen 12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q1-Zahlen 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen 13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung 14:00 DEU: BMW, Pre-Close Call Q1/26 14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung 14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung 14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen 15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung 18:00 FRA: Kering, Q1-Umsatz USA: Boeing, Auslieferungen 3/26 TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 3/26 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 2/26 06:30 JPN: Industrieprodukion 2/26 (endgültig) 07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 08:00 DEU: Großhandelspreise 3/26 08:00 DEU: Insolvenzen 1/26 08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 3/26 09:00 CZS: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 10:00 FRA: IEA, Ölmarkt Monatsbericht 14:30 USA: Erzeugerpreise 3/26 16:15 USA: IWF veröffentlicht Bericht zur globalen Finanzstabilität SONSTIGE TERMINE 09:00 LUX: EuGH urteilt zu befristeten Kettenarbeitsverträgen im öffentlichen Dienst, Luxemburg 17:00 DEU: Pk Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen zu politischen und wirtschaftlichen Lage der Branche, Berlin CHE: Uhrenmesse «Watches and Wonders» (bisher Uhrensalon SIHH), Genf USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 15. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 3/26 07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen 08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz 09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung 10:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart 10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung 11:00 CHE: Adecco, Hauptversammlung 12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung 12:30 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen 18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Airbus, Q1 Pre-Quarterly Communication NLD: Redcare Pharmacy, Hauptversammlung NLD: Mediaforeurope, Jahreszahlen ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Geschäftsbericht und Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 2/26 08:00 ROU: Industrieproduktion 2/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 09:30 POL: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 11:00 GRC: Verbraucherpreise 3/26 11:00 EUR: Industrieproduktion 2/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Empire State Index 4/26 14:30 USA: Im- und Exportpreise 3/26 16:00 USA: NAHB-Index 4/26 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Beige Book SONSTIGE TERMINE DEU: Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank + 15.00 Gemeinsamer O-Ton Klingbeil mit Entwicklungsministerin Radovan + 16.15 Pressekonferenz von IWF-Direktorin Kristalina Georgieva zu Global Policy Agenda --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 16. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: VAT, Q1-Umsatz 07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: DocMorris, Q1-Umsatz 07:30 TWN: Taiwan Semiconductor, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen 08:00 GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz 08:30 ITA: Banca Generali, Hauptversammlung 09:00 DEU: Bosch, Jahrespressekonferenz, Renningen 09:00 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz 10:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Hauptversammlung, Berlin 10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung 11:00 DEU: VDMA, Online-Pk Großanlagenbau 12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen 12:30 USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen 12:30 USA: KeyCorp, Q1-Zahlen 13:00 USA: Travelers, Q1-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen 14:30 CHE: Nestle, Hauptversammlung 15:30 USA: Texas Instruments, Hauptversammlung 17.50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen (detailliert) 22:00 USA: Alcoa, Q1-Zahlen 22:01 USA: Netflix, Q1-Zahlen 23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Fuchs, Capital Markets Day FRA: Kering, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: BIP Q1/26 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 3/26 04:00 CHN: Industrieproduktion 3/26 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 3/36 08:00 GBR: BIP 2/26 08:00 GBR: Industrieproduktion 2/26 08:00 GBR: Handelsbilanz 2/26 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 3/26 09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 4/26 15:15 USA: Industrieproduktion 3/26 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 3/26 SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: EuGH urteilt zur ungarischen C02-Steuer auf Emissionen bei kostenlosen EU-Zertifikaten für Ausstoß, Luxemburg 11:00 DEU: Verhandlung im Fall der Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen u.a. gegen das Energieunternehmen Stromio, Hamm 12:00 DEU: Online-Vorstellung der Studie «Zukunftsquote» zum Anteil von Zukunftsinvestitionen am Bundeshaushalt 2025 des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim und dem WWF Deutschland, Berlin DEU: Fortsetzung Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank 18.45 Uhr: Gemeinsame Pressekonferenz mit Bundesbankpräsident Nagel und Bundesfinanzminister Klingbeil --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 17. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 SWE: Autoliv, Q1-Zahlen 07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen 09:30 FRA: Hermes, Hauptversammlung 10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung 13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen 15:00 USA: Boeing, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Baugenehmigungen 2/26 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 2/26 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 2/26 10:00 ITA: Handels- und Leistungsbilanz 2/26 11:00 EUR: Handelsbilanz 2/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Abschluss Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten, Nikosia --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 20. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN USA: Steel Dynamics, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 2/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise 3/26 11:00 EUR: Bauproduktion 2/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn der Hannover Messe, Hannover +08.00 Pressekonferenz der Verbände BDI, ZVEI & VDMA +08.00 Messerundgang mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) +11.00 «Industrielle KI: Von der Strategie zur Skalierung» mit Bundeskanzler Merz, Siemens-CEO Roland Busch, SAP-CEO Christian Klein +13.05 Keynote Karsten Wildberger (CDU), Bundesminister für Digitales +14.00 Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu «Wehrhafte Wertschöpfung» +1600 Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) zu «Hightech-Agenda Deutschland» 18:00 DEU: Jahresempfang 75 Jahre Bundesverband deutscher Banken e.V., u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 21. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 GBR: Rio Tinto, Q1-Umsatz 07:00 AUT: Bawag Group, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Thales, Q1-Umsatz 07:00 SWE: Investor, Q1-Zahlen 07:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: British Land, Q4-Umsatz 10:00 FRA: Vivendi, Hauptversammlung 12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen 12:00 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen 12:30 USA: General Electric, Q1-Zahlen 12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen 12:30 UsA: GE Aerospace, Q1-Zahlen 12:45 USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen 12:45 USA: Halliburton, Q1-Zahlen 12:55 USA: RTX, Q1-Zahlen 15:00 USA: Whirlpool, Hauptversammlung 17:45 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen 17:45 FRA: Atos, Q1-Umsatz 17:45 ITA: Saipem, Q1-Zahlen 18:00 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz 18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen 18:00 USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung 19:00 GBR: Natwest Group, Investor Day 22:00 AUS: BHP Group, Production Report 9M 22:05 USA: Capital One Financial , Q1-Zahlen 23:00 USA: Adobe, Summit 2026 - Investor Session TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Arbeitslosenquote 2/26 08:00 CHE: Im- und Exporte 3/26 09:00 CHE: Geldmenge M3 3/26 09:30 POL: Industrieproduktion 3/26 09:30 POL: Erzeugerpreise 3/26 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 4/26 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 3/26 16:00 USA: Lagerbestände 2/26 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 3/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Hannover Messe, Hannover Themenschwerpunkt «Produktionstechnologie für Verteidigung» +14.05 Grußwort Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) +14.50 Armin Papperger, CEO Rheinmetall, Interview+Podiumsdiskussion «Effektive Abschreckung im 21. Jahrhundert: Drohnen, Panzer oder etwas ganz Anderes?» +15.55 Michael Schöllhorn, CEO Airbus Defence and Space, Impulsvortrag+Podiumsdiskussion «Europäische Verteidigung: Wie wir die industrielle Landschaft schaffen, die wir brauchen» 14:00 DEU: Bundesbank-Symposium: «Handelskonflikte und Zollpolitik: Quo vadis, globale Wirtschaftsordnung?», Frankfurt/M. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Institut für Bank- und Finanzgeschichte e.V. (IBF) und dem Center for Financial Studies (CFS) statt. Die Eröffnungsrede hält Bundesbank-Präsident Joachim Nagel. ESP: Europäische Windenergie-Konferenz (Windeurope), Madrid LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 22. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: ABB, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Geschäftsbericht 07:00 FRA: Rexel, Q1-Umsatz 07:00 NLD: Randstad, Q1-Zahlen 07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Danone, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1-Umsatz 10:00 NLD: ASML Holding, Hauptversammlung 11:00 AUT: Bawag Group, Hauptversammlung 12:30 USA: GE Vernova, Q1-Zahlen 12:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen 13:00 SWE: Alfa Laval, Q1-Zahlen 13:00 USA: AT&T, Q1-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris International, Q1-Zahlen 13:00 USA: CME Group, Q1-Zahlen 17:50 FRA: Carrefour, Q1-Umsatz 18:00 DEU: Flatexdegiro, Q1-Zahlen 18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz 18:00 FRA: L' Oréal, Q1-Umsatz 22:00 USA: Lam Research, Q1-Zahlen 22:00 USA: United Airlines , Q1-Zahlen 22:00 USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen 22:05 USA: Tesla, Q1-Zahlen 22:05 USA: IBM, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Intershop Communications, Q1-Zahlen ITA: Saipem, Q1-Zahlen LUX: Eurofins Scientific, Q1-Umsatz USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 3/26 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 3/26 08:00 GBR: Verbraucherpreise 3/26 08:00 GBR: Einzelhandelspreise 3/26 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 4/26 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig) 16:30 USA: EIA Ölbericht 18:00 RUS: Industrieproduktion 3/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Eröffnung Terminal 3 am Frankfurter Flughafen, Frankfurt/M. 09:00 DEU: Tag der Progressiven Wirtschaftspolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), DGB-Chefin Yasmin Fahimi und SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf, Berlin 09:45 DEU: Jahres-Pk Autozulieferer und Getriebespezialist IMS-Gear SE & Co. KGaA, Donaueschingen 11:00 DEU: Jahres-Pk Verband Deutscher Pfandbriefbanken (vdp), Frankfurt/M. 11:00 DEU: Pk Arbeitgeberverband Hessen-Chemie zu aktuellen Zahlen zur chemisch-pharmazeutischen Industrie in Hessen, Frankfurt/M. 12:30 DEU: «Wirtschaftsflächengipfel.RUHR 2026» zur wirtschaftlichen Entwicklung des Ruhrgebiets, Dortmund 13:00 DEU: Fortsetzung Hannover Messe - Panel der IG Metall u.a. mit Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), Hannover +13.00 Podiumsdiskussion «Made in Germany: Museumsstück oder Zukunftsversprechen?» mit: - Christiane Benner, Erste Vorsitzende der IG Metall - Olaf Lies, niedersächsischer Ministerpräsident - Arndt G. Kirchhoff, Präsident des Verbandes der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen - Moritz Schularick, Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 23. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hella, Q1-Umsatz 07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Schindler, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Nestle, Q1-Umsatz 07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz (14.00 Call) 07:00 CHE: SGS, Q1-Umsatz 07:00 CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Orange, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Safran, Q1-Umsatz 07:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen 07:00 NLD: BE Semiconductor, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (10.30) 07:00 NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Man Group, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen 08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q1-Umsatz 08:45 ITA: De Longhi, Hauptversammlung 09:00 ITA: Generali Group, Hauptversammlung 10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung 10:00 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung 10:00 DEU: Eon, Hauptversammlung 10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung 10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung 12:00 GBR: BP, Hauptversammlung 12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen 12:00 USA: Comcast, Q1-Zahlen 12:30 USA: Honeywell, Q1-Zahlen 13:00 USA: Blackstone, Q1-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q1-Zahlen 13:00 USA: American Airlines, Q1-Zahlen 13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen 13:30 NLD: Heineken, Hauptversammlung 13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen 14:00 NLD: Akzo Nobel, Hauptversammlung 14:30 FRA: Danone, Hauptversammlung 15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung 16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung 17:45 FRA: Accor, Q1-Umsatz 17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz 17:45 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz 18:30 FRA: Valeo, Q1-Umsatz 22:00 USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen 22:00 USA: Intel, Q1-Zahlen 22:05 USA: Verisign, Q1-Zahlen 22:05 DEU: SAP, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Volkswagen, Group China Investor Update 2026 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz USA: PG&E, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung) 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 3/26 08:45 FRA: Geschäftsklima 4/26 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 4/26 09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 3/26 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: CFNA-Index 3/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Hannover Messe, Hannover + 13.35 Carsten Maschmeyer, Keynote «Mut zur Zukunft - Gründergeist und KI als Schlüssel zur Technation Deutschland» 10:00 DEU: Hybride Konferenz des Kreditversicherers «Coface» zu «Wirtschaft reloaded - Kurswechsel oder weiter so?», Mainz CYP: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 24. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Holcim, Q1-Umsatz, Zug 07:00 DEU: Atoss Software, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (13.30) 07:00 SWE: Electrolux, Q1-Zahlen 07:00 SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Forvia, Q1-Umsatz 07:45 ITA: Eni, Q1-Zahlen 08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung 10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung 10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung 10:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung 13:00 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen 14:00 USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 4/26 01:30 JPN: Verbraucherpreise 3/26 07:00 FIN: Erzeugerpreise 3/26 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 3/26 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 4/26 09:00 ESP: Erzeugerpreise 3/26 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 4/26 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 15:00 BEL: Geschäftsklima 4/26 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH entscheidet zu Streit um Balkonsanierung in einer Wohnungseigentümer-Gemeinschaft, Karlsruhe COL: Kolumbien und die Niederlande richten erste internationale Konferenz zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas aus, Santa Marta CYP: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten, Nikosia CHN: Beginn der Automesse «Auto China 2026», Peking (bis 3.5.26) ---------------------------------------------------------------------------------------

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