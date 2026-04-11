Bericht: Israel hat 18.000 Bomben über dem Iran abgeworfen

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe hat nach Militärangaben binnen gut fünf Wochen des Kriegs rund 18.000 Bomben über dem Iran abgeworfen. Ein israelischer Armeesprecher bestätigte Zahlen der "Times of Israel" zum Kriegsverlauf. Genauere Informationen zu Art und Größe der Bomben gab es zunächst nicht. Demnach gab es mehr als 1.000 Angriffswellen Israels.

Der Iran feuerte den Angaben zufolge rund 650 ballistische Raketen auf Israel ab. Nach Angaben des Militärs trug mehr als die Hälfte dieser Raketen Streubomben-Sprengköpfe, die zahlreiche kleinere Sprengkörper ungezielt über große Gebiete verteilen.

Bei den Angriffen seien in Israel 20 Zivilisten getötet worden, darüber hinaus vier Palästinenser im Westjordanland. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden in Israel mehr als 7.000 Menschen verletzt.

Umfang der israelischen Militärschläge im Iran

Laut der israelischen Armee wurden im Iran über 10.800 einzelne Angriffe auf mehr als 4.000 Ziele durchgeführt, darunter Luftabwehrsysteme, Raketenabschussrampen, Waffenproduktionsstätten, Nuklearanlagen, verschiedene Hauptquartiere sowie militärische Kommandeure und Führungsstrukturen. Israelische Kampfjets hätten rund 8.500 Einsätze gegen Ziele im Iran ausgeführt.

In Israel hätten mindestens 16 Raketen mit konventionellen Sprengköpfen - mit jeweils mehreren Hundert Kilogramm Sprengstoff - Wohngebiete getroffen und erheblichen Schaden verursacht, berichtete die "Times of Israel". Weiterhin hätten in rund 50 Vorfällen iranische Raketen mit Streumunition bewohnte Gebiete getroffen, mit Hunderten einzelner Einschlagsorte.

Zerstörung iranischer Abschussrampen

Nach Angaben des Militärs habe Israel etwa 60 Prozent von geschätzt 470 Abschussrampen des Irans für ballistische Raketen zerstört oder außer Gefecht gesetzt. Zu Kriegsbeginn ging die Armee nach Informationen der Zeitung davon aus, dass Iran über 2.500 ballistische Raketen verfügt. Zuletzt habe der Geheimdienst geschätzt, dass davon noch 1.000 übriggeblieben seien, die Israel erreichen könnten.

Im Iran war die Zahl der Toten mit mehr als 3.000 Menschen angegeben worden. Die Menschenrechtsorganisation Hengaw mit Sitz in Norwegen berichtete von mindestens 7.650 getöteten Menschen im Iran, darunter 1.030 Zivilisten.

Insgesamt sind bei den israelisch-amerikanischen Angriffen im Iran nach Angaben des Roten Halbmonds mehr als 125.000 zivile Einrichtungen beschädigt oder zerstört worden. Die Angaben der Kriegsparteien lassen sich zumeist nicht unabhängig überprüfen./arb/DP/zb