CDU kritisiert Verzögerung bei Pistorius' Bundeswehr-Reform

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp (CDU), sieht das Verteidigungsministerium von Boris Pistorius (SPD) bei mehreren Themen im Verzug. "Uns fehlt weiterhin ein Aufwuchsplan für die aktive Truppe und damit eine Antwort auf die Frage: Wie wollen wir auf 260.000 aktive Soldatinnen und Soldaten kommen?", sagte er dem Reaktionsnetzwerk Deutschland.

Er kritisierte zudem das Fehlen einer Gesamtverteidigungsbeschaffungsplanung und einer Strategie für die Reserve. "Da ist das Verteidigungsministerium ebenfalls in Verzug. Für die Verteidigungsausschusssitzung am Mittwoch ist noch nichts angekündigt", so Röwekamp. Er erinnerte daran, dass Pistorius bei der Bundeswehrtagung im vergangenen November angekündigt hatte, bis Ostern eine Modernisierungsagenda für die Bundeswehr vorzulegen./gut/DP/zb

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