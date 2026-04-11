Cockpitpersonal der Lufthansa streikt am Montag und Dienstag
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Pilotinnen und Piloten der deutschen Lufthansa-Gruppe sind an diesem Montag und Dienstag zu Streiks aufgerufen. Der Ausstand ist von Montag 00.01 Uhr bis Dienstag 23.59 Uhr vorgesehen, wie die Vereinigung Cockpit am Samstag mitteilte./lig/DP/zb
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