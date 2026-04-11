EQS-News: Felicitysolars LiFePO4-Akku für Wohngebäude FLB48314TG1-H gewinnt Red Dot Design Award 2026

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Felicitysolars LiFePO4-Akku für Wohngebäude FLB48314TG1-H gewinnt Red Dot Design Award 2026



11.04.2026 / 18:30 CET/CEST

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GUANGZHOU, China, 11. April 2026 /PRNewswire/ -- Felicitysolar ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass sein LiFePO4-Akku, FLB48314TG1-H , mit dem angesehenen Red Dot Design Award 2026 ausgezeichnet wurde. Diese Anerkennung unterstreicht das innovative Design, die fortschrittliche Funktionalität und die benutzerorientierte Technik des Produkts.

Zuvor wurde der FLB48314TG1-H auf der Warschauer Solarenergie-Expo in Polen mit dem PTAK Excellence Award in der Kategorie „Energiespeicherung" ausgezeichnet, was seine herausragenden Eigenschaften in Bezug auf Design und Leistung weiter bestätigt.

Geeignet für vielseitige Anwendungen im Wohnbereich

Seine Sicherheit und Flexibilität machen ihn zur idealen Wahl für Nutzer, die Solarenergiespeichersysteme für verschiedene Anwendungen suchen. In Verbindung mit einem Solarwechselrichter bietet er zuverlässige Lösungen zur Speicherung von Solarenergie für Privathäuser, netzunabhängige Hütten, Einzelhandelsgeschäfte, Büros und andere ähnliche Szenarien.

Langlebige und ästhetische Materialkonstruktion

Der Akku ist aus importiertem PC-Material mit Mikrofunkeninfusion gefertigt und verbindet Langlebigkeit mit einer raffinierten Ästhetik. Es ist UV- und oxidationsbeständig, was eine langfristige Zuverlässigkeit im Freien gewährleistet, und verfügt über die Schutzart IP65, die einen robusten Schutz gegen Staub und Wasser bietet.

Strukturelle Innovation für verbesserte Benutzerfreundlichkeit

Der FLB48314TG1-H zeichnet sich durch mehrere bahnbrechende Designelemente aus. Das externe Sicherungsdesign ermöglicht einen einfachen Austausch und eine einfache Wartung, während das oben montierte BMS-Design eine hervorragende Wärmeableitung und eine optimierte Langlebigkeit des Systems gewährleistet. Diese Designentscheidungen tragen sowohl zur Benutzerfreundlichkeit als auch zur Leistungssteigerung bei.

Benutzerorientiertes Funktionsdesign für ein optimales Benutzererlebnis

Um einen zuverlässigen Betrieb in unterschiedlichen Umgebungen zu gewährleisten, verfügt der Akku über ein optionales Thermomodul, das auch bei niedrigen Temperaturen eine stabile Leistung sicherstellt. Das Brandschutzmodul sorgt für zusätzliche Sicherheit und gibt den Nutzern ein Gefühl der Sicherheit. Darüber hinaus ermöglicht die Echtzeitüberwachung über die Fsolar-App eine Fernverwaltung und sofortige Statusaktualisierungen, was die Benutzerfreundlichkeit und Betriebskontrolle verbessert.

Zuverlässigkeit und Sicherheit von Batteriespeichersystemen

Auf Systemebene verbessert die CCS-Technologie (Cell Contact System) die Konsistenz der Zellen, reduziert den Innenwiderstand und erhöht die langfristige Betriebsstabilität. Mehrere Schutzmechanismen - einschließlich Schutzschalter, Sicherungen und Auslöseschalter - sichern das Batteriesystem zusätzlich ab und gewährleisten eine sichere Energiespeicherlösung für private Nutzer.

Nachhaltige Energie und Verwirklichung der Energiefreiheit

Dank seiner Sicherheit und Langlebigkeit ermöglicht der FLB48314TG1-H in Verbindung mit einem Solarwechselrichter die nahtlose Einrichtung eigener Solarenergiesysteme. Während die Batterie Energie speichert, steuert der Wechselrichter auf intelligente Weise den Energiefluss und gewährleistet so eine effiziente Nutzung für den täglichen Bedarf.

Dieses Solarenergiespeichersystem für Privathaushalte bietet greifbare Vorteile für verschiedene Bedürfnisse. In netzfernen Umgebungen unterstützt es die vollständige Selbsterzeugung und den Eigenverbrauch und ermöglicht den Nutzern so eine echte Energieunabhängigkeit. In Gebieten mit instabilen Netzen bietet es bei Stromausfällen eine zuverlässige Notstromversorgung, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung gewährleistet. In Regionen mit hohen Stromkosten trägt das System dazu bei, die langfristigen Energiekosten durch eine maximale Nutzung der Sonnenenergie zu senken.

Fokus auf technologischen Durchbruch und Produktinnovation

Aufbauend auf dieser Anerkennung wird Felicitysolar weiterhin in Forschung und Entwicklung investieren, um innovative Energiespeicherlösungen voranzutreiben, die weltweit effiziente, sichere und stabile Energie liefern. Der FLB48314TG1-H ist ein Beispiel für das Engagement des Unternehmens, modernes Design mit praktischer Funktionalität zu verbinden und so die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen und intelligenten Energielösungen zu erfüllen.

Medienkontakt:

Lily Huang

huanglili@felicitysolar.com

+86-18620102298

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Cision

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