Friedensverhandlungen zwischen Iran und USA begonnen

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ISLAMABAD (dpa-AFX) - In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad haben Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran begonnen. Das teilten pakistanische Regierungsvertreter mit, auch der iranische Staatssender Irib meldete den Beginn./da/DP/zb

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