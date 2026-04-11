Friedensverhandlungen zwischen Iran und USA begonnen
dpa-AFX · Uhr
ISLAMABAD (dpa-AFX) - In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad haben Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran begonnen. Das teilten pakistanische Regierungsvertreter mit, auch der iranische Staatssender Irib meldete den Beginn./da/DP/zb
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