Iraks Parlament bestimmt neuen Präsidenten

dpa-AFX · Uhr
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BAGDAD (dpa-AFX) - Im Irak hat das Parlament einen neuen Präsidenten gewählt. Der kurdische ehemalige Umweltminister Nisar Amedi wurde zum neuen Präsidenten des Landes bestimmt, wie die Medienabteilung des Parlaments mitteilte. Die Wahl des Präsidenten war zuvor wegen Streitigkeiten innerhalb der rivalisierenden politischen Lager gescheitert.

Amedi war von der Patriotischen Union Kurdistans (PUK) als Kandidat nominiert worden. Nach Angaben des Parlaments erhielt er 227 von 249 Stimmen und setzte sich damit deutlich gegen seinen Mitbewerber Muthana Ameen von der Kurdistan-Islamischen Union durch.

Die Parlamentswahl fand bereits Anfang November vergangenen Jahres statt. Das Parlament muss zunächst einen Präsidenten wählen. Dieser nominiert dann einen Kandidaten für das - politisch noch wichtigere - Amt des Ministerpräsidenten. Laut dem Proporzsystem für die Machtverteilung im Irak dient normalerweise ein kurdischer Politiker als Präsident./arj/DP/he

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