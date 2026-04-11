Der Bitcoin-Kurs konnte zuletzt wieder deutlich anziehen und über die Marke von 72.000 Dollar klettern. Grund dafür ist eine neue Entwicklung im Nahost-Konflikt rund um die Straße von Hormus: Berichten mehrerer Krypto-Medien zufolge prüft Iran, künftig eine Transitgebühr von einem Dollar pro transportiertem Barrel Öl zu erheben – zahlbar in Bitcoin. Während leere Tanker die Passage kostenfrei nutzen könnten, müssten beladene Schiffe diese Abgabe entrichten.

Die Bezahlung soll innerhalb weniger Sekunden erfolgen, sobald die Freigabe erteilt wird. Ziel dieses Modells ist es offenbar, Sanktionen zu umgehen und gleichzeitig die Nachverfolgbarkeit sowie potenzielle Beschlagnahmungen zu vermeiden.

Bitcoin-Nachfrage könnte drastisch steigen

Die potenziellen Auswirkungen eines solchen Systems reichen weit über den Energiemarkt hinaus. Bei einer Gebühr von einem Dollar pro Barrel ergäbe sich anhand der durchschnittlichen Transitmengen ein tägliches Zahlungsvolumen von rund 20 Millionen Dollar, was etwa 281 Bitcoin entspricht. Angesichts einer täglichen Neuemission von rund 450 Bitcoin würde ein solcher Mechanismus etwa 60 Prozent des neuen Angebots absorbieren. Dies könnte zu einem strukturellen Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führen und damit erheblichen Einfluss auf die Preisbildung haben.

Noch bedeutender als das reine Volumen ist jedoch die strukturelle Dimension dieses Ansatzes. Sollte sich Bitcoin als Zahlungsmittel für strategische Rohstofftransporte etablieren, würde sich seine Rolle fundamental verändern. In einem Umfeld, in dem staatliche Akteure zunehmend auf Sanktionen und die Kontrolle klassischer Finanzinfrastrukturen setzen, gewinnt ein zensurresistentes und staatenunabhängiges System an Attraktivität.

Bitcoin könnte damit seinen Wandel von einem primär spekulativen Asset hin zu einer neutralen Abwicklungsschicht für internationale Transaktionen beschleunigen. Diese Entwicklung würde auch einen Wandel in der Nachfragestruktur bedeuten. Während bisher vor allem spekulative Kapitalströme oder institutionelle Zuflüsse – etwa über ETFs – den Markt geprägt haben, könnte eine an reale Handelsströme gekoppelte Nachfrage deutlich stabiler und vorhersehbarer sein. Eine solche kontinuierliche Nutzung würde Bitcoin stärker in makroökonomische Prozesse einbinden und seine Funktion als Teil der globalen Finanzarchitektur festigen. Dass Iran bereits vor der jüngsten Eskalation verstärkt auf Kryptowährungen gesetzt hat, unterstreicht diese Dynamik.

So soll die Zentralbank des Landes rund 500 Millionen Dollar in Tether investiert haben, während insgesamt etwa 3,7 Milliarden Dollar an Krypto-Transaktionen im Jahr 2025 verzeichnet wurden, wie Analysen von Elliptic und TRM Labs zeigen. Digitale Assets dienen dabei insbesondere der Umgehung von Sanktionen und der Stabilisierung der Landeswährung.

Das bewegt die Kryptomärkte abseits der Geopolitik

Der sogenannte CLARITY Act zur Regulierung des Kryptomarktes in den USA macht laut Senator Bill Hagerty nach monatelangen Verzögerungen Fortschritte und könnte noch im April im Bankenausschuss des Senats verabschiedet werden, nachdem er bereits 2025 das Repräsentantenhaus passiert hat. Ziel ist insbesondere, die Aufsicht weitgehend von der Securities and Exchange Commission auf die Commodity Futures Trading Commission zu verlagern. Zentrale Streitpunkte bleiben jedoch die Regulierung von Stablecoin-Renditen, tokenisierten Aktien und ethischen Fragen.

Besonders umstritten ist, ob Zinsen auf Stablecoins erlaubt bleiben sollen: Während Banken negative Effekte auf die Kreditvergabe befürchten, sieht ein aktuell veröffentlichter Bericht des Weißen Hauses nur geringe Auswirkungen, warnt jedoch vor wirtschaftlichen Nachteilen von rund 800 Millionen Dollar jährlich bei einem Verbot. Der bereits verabschiedete GENIUS Act untersagt Zinszahlungen durch Emittenten, lässt aber Schlupflöcher für Drittanbieter, die der CLARITY Act schließen könnte. Politisch ist das Thema brisant, da es Einfluss auf die US-Zwischenwahlen 2026 haben dürfte; trotz Differenzen gilt eine Einigung aus Sicht vieler Marktanalysten eher als wahrscheinlich, wobei der Ausgang maßgeblich von der Lösung der Stablecoin-Frage abhängt.

Warum der Clarity Act maßgeblichen Einfluss auf die weitere Entwicklung des Krypto-Marktes nehmen könnte, erfahren Sie in der Video-Analyse auf dem onvista Youtube-Kanal.

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Bitcoin-Quantengefahr bleibt Thema

Neben den aktuellen geopolitischen Verwerfungen hält auch ein krypto-internes Thema die Kryptomärkte in Atem: Die Fortschritte im Quantencomputing – zuletzt befeuert durch ein Paper von Google – haben die Debatte über die Sicherheit von Bitcoin neu entfacht, doch Experten sehen aktuell keine akute Gefahr. Vielmehr gilt das Quantum-Risiko als langfristige Herausforderung mit einem Zeitfenster von mehreren Jahren für Anpassungen, während leistungsfähige Quantencomputer wohl erst in etwa einem Jahrzehnt realistisch sind. Besonders anfällig sind ältere Adressformen mit offengelegten Public Keys (z. B. P2PK), von denen schätzungsweise 1,7 Millionen Bitcoin betroffen sind, darunter auch Bestände von Satoshi Nakamoto, während moderne Wallet-Praktiken das Risiko deutlich reduzieren und Mining (SHA-256) derzeit als sicher gilt.

Die größte Hürde sehen Experten jedoch vor allem im sozialen Konsens: Protokolländerungen sind historisch konfliktgeladen, und auch beim Umgang mit gefährdeten Altbeständen – etwa durch „Verbrennen“, Einschränkungen oder Nichtstun – stehen grundlegende Prinzipien wie Unveränderlichkeit und Eigentumsrechte zur Debatte. Parallel arbeitet die Branche an Lösungen wie Post-Quantum-Kryptografie, etwa bei der Ethereum Foundation, sowie an Übergangsansätzen wie „quantensicheren“ Transaktionen, die jedoch bislang als ineffizient gelten. Unterm Strich ist die Bedrohung real, aber fern – entscheidend wird sein, ob die Community rechtzeitig einen tragfähigen Konsens findet.

Denken Sie langfristig!

Einen detaillierten Überblick darüber, wie realistisch die Gefahr eines Quantenangriffs auf Bitcoin aktuell ist, erhalten Sie in der aktuellen Analyse auf decentralist.