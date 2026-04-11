Macron zu Iran: Verhandlungen für Deeskalation nutzen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ruft den Iran dazu auf, die laufenden Friedensverhandlungen mit den USA für eine langfristige Beruhigung der Lage zu nutzen. In einem Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian nannte er die Gespräche eine Chance, um einen solchen Weg zu ebnen. Auch für eine Einigung, die solide Garantien für die Sicherheit der Region liefere, seien die Verhandlungen eine Gelegenheit.

Macron forderte zudem, dass der Iran schnellstmöglich wieder eine freie und sichere Fahrt durch die Straße von Hormus ermögliche. Frankreich sei bereit, dazu beizutragen. Der französische Präsident pochte zudem erneut darauf, dass die vereinbarte Waffenruhe auch im Libanon gelten müsse./rbo/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Naher Osten
Trump: Iran hält sich bei Straße von Hormus nicht an Dealgestern, 04:09 Uhr · dpa-AFX
Trump: Iran hält sich bei Straße von Hormus nicht an Deal
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Ein Mag7-Mitglied und die größte Wette der Unternehmensgeschichtegestern, 15:28 Uhr · onvista
Miserables erstes Quartal
Sind Software-Aktien jetzt günstig genug, um einzusteigen?gestern, 12:00 Uhr · onvista
So reagieren die Märkte
Fünf Grafiken zum Waffenstillstand im Iran-Krieg08. Apr. · onvista
Alle Premium-News