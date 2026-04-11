Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Streit um Entlastungen für Autofahrer

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu Streit um die Entlastungen für Autofahrer:

"Würde das physikalische Gesetz, nach dem Reibung Wärme erzeugt, auch in der Politik gelten: Deutschland stünde längst in Flammen. Angetreten, alles besser zu machen als die Ampel, verfallen Union und SPD immer häufiger in die Verhaltensmuster ihrer Vorgänger. Der jüngste Auftritt von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche, die vor dem Koalitionsgipfel am Sonntag den Finanzminister von der SPD noch einmal abgewatscht hat, ist dafür nur das aktuellste Beispiel. Im Streit um die Entlastung der Autofahrer geht es kaum noch um die Sache. Die Debatte dominieren parteipolitische Spiegelfechtereien und persönliche Empfindlichkeiten. Wären Union und SPD miteinander verheiratet, sie wären längst ein Fall für den Paartherapeuten, wenn nicht gar für den Scheidungsrichter."/yyzz/DP/men