Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Ukraine-Krieg

dpa-AFX · Uhr
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KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zu Ukraine-Krieg:

"Dass die österliche Waffenruhe auch zu einer "echten Bewegung hin zu Frieden" führt, wie es Selenskyj fordert, zeichnet sich aktuell nicht ab. Dagegen spricht, dass die 32 Stunden eben kein Osterwunder sind, sondern eine Inszenierung: Erst wenn der kurzen Pause eine belastbare Vereinbarung folgt, beginnt ein glaubwürdiger Weg zum Frieden. So lange Moskau kompromisslos bleibt und die Waffenruhe an Schuldzuweisungen gekoppelt wird, ist sie Teil von Putins psychologischer Kriegsführung."/yyzz/DP/men

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