Ungarn: Magyar kündigt am Wahlkampfende die Abwahl Orbans an

DEBRECEN (dpa-AFX) - Ungarns Oppositionschef Peter Magyar hat zum Abschluss des Wahlkampfs die Abwahl des seit 16 Jahren regierenden Ministerpräsidenten Viktor Orban angekündigt. "Viele Millionen Ungarn werden morgen für ein europäisches, funktionsfähiges, menschliches, freies und unabhängiges Ungarn stimmen", sagte er am Vorabend der Parlamentswahl am Sonntag in der ostungarischen Stadt Debrecen.

Zur Abschlusskundgebung von Magyars bürgerlicher Tisza-Partei kamen mehr als 10.000 Anhänger, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur dpa beobachtete. Sie füllten den großen Platz vor der Universität in Ungarns zweitgrößter Stadt sowie umliegende Straßenzüge. Immer wieder skandierten sie: "Die Theiß schwillt an!" Die Abkürzung Tisza steht für den Parteinamen Respekt und Freiheit und bedeutet auf Ungarisch zugleich den Fluß Theiß, der durch das Land fließt und früher für seine Überschwemmungen bekannt war.

"Morgen werden wir die Staatspartei (Fidesz von Orban) bezwingen und unsere wunderbare Heimat von Korruption, Lüge, Hassrede und Verarmung befreien", rief er in die Menge. Während Orban russische Agenten geholt habe und den Interessen Moskaus diene, werde seine künftige Regierung das Land wieder in Europa verankern. "Der Platz Ungarns ist, war und wird in Europa sein."

Tisza-Partei erst seit zwei Jahren im Spiel

Rund acht Millionen Ungarn sind am Sonntag dazu aufgefordert, ein neues Parlament zu wählen. Magyar hat seine Tisza-Partei erst vor zwei Jahren gegründet und sie in unermüdlicher Kleinarbeit zur möglicherweise stimmenstärksten Kraft des Landes aufgebaut.

Meinungsumfragen sehen jedenfalls die Tisza klar vor Fidesz liegen. Das von Orban geschaffene Wahlsystem ist allerdings höchst unausgewogen und auf die Bedürfnisse seiner Partei zugeschnitten. Mit aussagekräftigen Teilergebnissen wird am späten Sonntagabend gerechnet./gm/DP/he