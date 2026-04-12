Magyars Tisza-Partei mit Zweidrittelmehrheit in Ungarn

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BUDAPEST (dpa-AFX) - Die Tisza-Partei des ungarischen Oppositionsführers Peter Magyar hat nach Berechnungen der Wahlkommission eine Zweidrittelmehrheit im neuen Parlament erreicht. Nach Auszählung von 84,91 Prozent der Wahllokale kommt Tisza auf 138 von 199 Mandaten./gm/DP/zb

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Ungarn stimmen über neues Parlament abheute, 07:03 Uhr · dpa-AFX
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