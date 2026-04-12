Ölpreise überspringen 100-Dollar-Marke - Straße von Hormus wird blockiert

Die Preise für Rohöl sind in der Nacht zum Montag erneut deutlich angesprungen. Der Terminkontrakt auf US-Öl der Sorte WTI zur Lieferung im Mai zog um acht Prozent auf 104 US-Dollar je Barrel (159 Liter) an. Der Preis des Futures auf die globale Benchmark-Sorte Brent sprang um mehr als sieben Prozent auf über 102 US-Dollar je Fass.

Die Trader am Ölmarkt reagieren damit auf die geplatzten Gespräche zwischen dem Iran und den USA. Nach weniger als 24 Stunden trennten sich die Gesprächsparteien ohne Abkommen. Unklar ist nun, inwieweit die für zwei Wochen vereinbarte Waffenruhe im Iran-Krieg gilt.

US-Präsident Donald Trump kündigte kurz nach Ende der Gespräche an, die Straße von Hormus blockieren zu wollen. "Ab sofort wird die US-Marine, die beste in der Welt, damit beginnen, die Straße von Hormus zu blockieren, und damit alle Schiffe, die sie befahren oder verlassen wollen", so Trump über soziale Medien.

Seit Beginn der Kampfhandlungen Ende Februar ist der Schiffsverkehr durch die Route praktisch zum Erliegen gekommen. Durch die Straße von Hormus werden rund 20 Prozent des globalen Angebots an Rohöl und Flüssiggas verschifft, ein Großteil davon nach Asien. Durch die Waffenruhe stiegen die Hoffnungen, dass der Seeweg bald wieder frei wird. Die Börsen reagierten mit deutlichen Kursanstiegen darauf. Am Sonntagabend wiederum deuteten die Futures auf den US-Markt einen erneuten Kursverfall an.