Trump kündigt Seeblockade der Straße von Hormus an
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem vorläufigen Scheitern der Verhandlungen mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump eine Seeblockade angekündigt. Die US-Marine werde allen Schiffen die Einfahrt in die Straße von Hormus oder das Verlassen der Meerenge versperren, teile Trump auf der Plattform Truth Social mit./sku/DP/zb
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