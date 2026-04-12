Ungarn: Orban gesteht Wahlniederlage ein

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BUDAPEST (dpa-AFX) - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat seine Niederlage bei der Parlamentswahl in Ungarn eingestanden. "Was auch immer kommt, wir werden auch in der Opposition der Heimat dienen", sagte er vor Anhängern in Budapest. Die Last der Regierungsarbeit liege nicht mehr auf seinen Schultern, fügte er hinzu./gm/DP/zb

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Ungarn stimmen über neues Parlament abheute, 07:03 Uhr · dpa-AFX
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