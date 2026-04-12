US-Vizepräsident Vance: Keine Einigung mit Iran erzielt

dpa-AFX · Uhr
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ISLAMABAD (dpa-AFX) - Bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran unter Vermittlung Pakistans ist nach den Worten von US-Vizepräsident JD Vance keine Einigung erzielt worden. Man kehre nun in die USA zurück, sagte Vance nach stundenlangen direkten Gesprächen mit dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad./rin/DP/zb

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