Iran-Krieg

US-Vizepräsident Vance: Keine Einigung mit Iran erzielt

onvista · Uhr
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Das Kapitol in Washington.
Quelle: Adobe.com/Andrea Izzotti

Bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran unter Vermittlung Pakistans ist nach den Worten von US-VizepräsidentJD Vance keine Einigung erzielt worden. Man kehre nun in die USA zurück, sagte Vance nach stundenlangen direkten Gesprächen mit dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad.

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