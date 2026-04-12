Chartzeit Marktbericht 12.04.2026

Waffenruhe treibt Märkte: Stärkste Woche seit Monaten

onvista · Uhr

Nach einem nervenaufreibenden März kehrt die Zuversicht zurück: Ein Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran löst eine breite Rally an den Märkten aus. Aktienindizes, Bitcoin und selbst angeschlagene Techwerte legen kräftig zu, während die Volatilität deutlich sinkt.

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Quelle: Lucky-photographer/Shutterstock.com

Nach einem März, der an den Nerven gezehrt hat, kam diese Woche die Erholung, auf die viele gewartet hatten. Ein zweiwöchiger Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran hat ausgereicht, um die Stimmung an den Märkten grundlegend zu drehen. Der S&P 500 legte auf Wochenbasis rund 3,6 Prozent zu und schloss den Freitag bei 6.816 Punkten. Das ist die stärkste Wochenperformance seit November. Der Nasdaq Composite stieg um knapp 4,7 Prozent und schloss bei 22.902 Punkten, getragen vor allem von den Halbleiterwerten Nvidia und Broadcom.

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