2 profitable Strategien für Berufstätige - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr

2 profitable Strategien für Berufstätige

Christian Böttger stellt 2 Trading-Strategien vor, welche sich mit wenigen Minuten am Tag umsetzen lassen - perfekt fürt nebenberufliche Trader geeignet!

Zum einen präsentiert er eine verbesserte "Übernacht Halte-Strategie", welche täglich exakt einen Trade liefert. Zum anderen wird eine Strategie gezeigt, welche von Effekten vor dem US Zinsentscheid Event profitiert. Beide Strategien sind für DAX, Nasdaq, S&P500 etc. geeignet.

Montag, 13.04.26, 18:00 Uhr





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