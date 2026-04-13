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2 profitable Strategien für Berufstätige - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr

WH Selfinvest · Uhr
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2 profitable Strategien für Berufstätige

Christian Böttger stellt 2 Trading-Strategien vor, welche sich mit wenigen Minuten am Tag umsetzen lassen - perfekt fürt nebenberufliche Trader geeignet!

Zum einen präsentiert er eine verbesserte "Übernacht Halte-Strategie", welche täglich exakt einen Trade liefert. Zum anderen wird eine Strategie gezeigt, welche von Effekten vor dem US Zinsentscheid Event profitiert. Beide Strategien sind für DAX, Nasdaq, S&P500 etc. geeignet.

    Montag, 13.04.26, 18:00 Uhr

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    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

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