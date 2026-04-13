AKTIE IM FOKUS: Telekom sehr schwach - JPMorgan: Wolken über US-Geschäft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die als defensiv geltenden Aktien der Deutschen Telekom haben am Montag nicht von dem schwachen Marktumfeld profitieren können. Während der Telekommunikations-Sektor in der europäischen Branchenübersicht in etwa marktkonforme Verluste verzeichnete, büßten die Papiere des hiesigen Branchenprimus nach einem negativ aufgenommenen Analystenkommentar 2,2 Prozent auf 30,30 Euro ein. Der deutsche Leitindex Dax fiel um ein Prozent.

Die jüngste Kurserholung der Deutsche-Telekom-Aktien sei etwas zu üppig gewesen, denn über den Aussichten für das US-Geschäft stünden durchaus Wolken, schrieb Experte Akhil Dattani von der Bank JPMorgan. So habe der Konkurrent AT&T zahlreiche Änderungen an seinem Tarifportfolio vorgenommen, was auf eine Verschärfung des Wettbewerbs hindeute. Insgesamt dürfte das erste Quartal der Deutschen Telekom mehr Fragen als Antworten hinterlassen./la/jha/